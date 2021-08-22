Тарас Тополя здійснив мрію дитини на «Чорноморських Іграх»
У Скадовську триває казка на березі моря — Всеукраїнський благодійний фестиваль «Чорноморські Ігри», в якому бере участь рекордна кількість конкурсантів і зірок шоу-бізнесу.
Діти у віці від 6 до 16 років з різних куточків країни не тільки відчувають себе справжніми артистами на професійній сцені, а й здійснюють свої мрії.
Так в дискусійному клубі під час зустрічі з членом журі, молодіжним послом UNICEF в Україні Тарасом Тополею, до нього підійшов хлопчик — Ілля Коновченко і запитав: «А ви здійснюєте дитячі мрії?».
- Якщо можу, то звичайно.
- Розумієте, я все життя мріяв заспівати з вами пісню «Бери своє»…
- Ок, вийдеш з нами ввечері на сцену?
І дійсно, ввечері Ілля впевнено запалював на сцені разом зі своїм кумиром, зірвавши гучні оплески глядачів.
Нагадаємо, свого часу саме на «Чорноморських Іграх» збулися мрії і Наді Дорофєєвої, яка отримала «Гран-Прі» фестивалю.
«Завдяки цьому конкурсу я вирішила стати співачкою, познайомилася з Потапом, і тепер рада приїжджати в Скадовськ щороку, щоб показати — мрії збуваються», — звернулася зі сцени Надя до глядачів.
Нагадаємо, ФАКТИ розповіли про зустрічі співачки з Дімою Монатіком (MONATIK), який носив її на руках.
У другий день фестивалю на сцені також виступили MARIETTA, М'ЯТА, TAYANNA, АнтитілА та Тіна Кароль, яка представила фрагмент свого шоу «Красиво» та підготувала спеціальний номер з дітьми.
«Діти — прекрасні. Вони майже професійні виконавці. І не дивно, чому вони тут. Адже на фестиваль „Чорноморські Ігри“ потрапляють тільки найсильніші», — сказала Тіна Кароль.
До речі, вона свого часу зайняла на конкурсі третє місце. Співачка тоді дуже засмутилася, плакала. Але це тільки ще більше стимулювало її працювати над собою. І результат не змусив себе довго чекати.
22 серпня — завершальний день фестивалю, який назве нового переможця «Чорноморських Ігор».
Раніше засновник фестивалю Микола Баграєв в інтерв'ю «ФАКТАМ» розкрив подробиці нинішніх «Ігор».195
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