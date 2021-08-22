Тарас Тополя здійснив мрію дитини на «Чорноморських Іграх»

У Скадовську триває казка на березі моря — Всеукраїнський благодійний фестиваль «Чорноморські Ігри», в якому бере участь рекордна кількість конкурсантів і зірок шоу-бізнесу.

Діти у віці від 6 до 16 років з різних куточків країни не тільки відчувають себе справжніми артистами на професійній сцені, а й здійснюють свої мрії.

Так в дискусійному клубі під час зустрічі з членом журі, молодіжним послом UNICEF в Україні Тарасом Тополею, до нього підійшов хлопчик — Ілля Коновченко і запитав: «А ви здійснюєте дитячі мрії?».

- Якщо можу, то звичайно.

- Розумієте, я все життя мріяв заспівати з вами пісню «Бери своє»…

- Ок, вийдеш з нами ввечері на сцену?

І дійсно, ввечері Ілля впевнено запалював на сцені разом зі своїм кумиром, зірвавши гучні оплески глядачів.

Тарас Тополя вивів на сцену юного вокаліста Іллю Коновченка

Нагадаємо, свого часу саме на «Чорноморських Іграх» збулися мрії і Наді Дорофєєвої, яка отримала «Гран-Прі» фестивалю.

«Завдяки цьому конкурсу я вирішила стати співачкою, познайомилася з Потапом, і тепер рада приїжджати в Скадовськ щороку, щоб показати — мрії збуваються», — звернулася зі сцени Надя до глядачів.

Нагадаємо, ФАКТИ розповіли про зустрічі співачки з Дімою Монатіком (MONATIK), який носив її на руках.

Тіна Кароль привезла в Скадовськ своє нове шоу

У другий день фестивалю на сцені також виступили MARIETTA, М'ЯТА, TAYANNA, АнтитілА та Тіна Кароль, яка представила фрагмент свого шоу «Красиво» та підготувала спеціальний номер з дітьми.

«Діти — прекрасні. Вони майже професійні виконавці. І не дивно, чому вони тут. Адже на фестиваль „Чорноморські Ігри“ потрапляють тільки найсильніші», — сказала Тіна Кароль.

До речі, вона свого часу зайняла на конкурсі третє місце. Співачка тоді дуже засмутилася, плакала. Але це тільки ще більше стимулювало її працювати над собою. І результат не змусив себе довго чекати.

22 серпня — завершальний день фестивалю, який назве нового переможця «Чорноморських Ігор».

Раніше засновник фестивалю Микола Баграєв в інтерв'ю «ФАКТАМ» розкрив подробиці нинішніх «Ігор».

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