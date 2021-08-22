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Шоу-бізнес

«Баба ягідка знову»: Борисюк здивував Сумську подарунком на ювілей

16:12 22 серпня 2021
Сумська

Відома українська актриса Ольга Сумська 22 серпня святкує свій ювілей — їй виповнилося 55 років. У своєму Instagram вона розмістила фото у гарній вишитій сукні тапост, присвячений цій події.

«Кажуть, у свій день народження потрібно багато мріяти! Починаю разом з вами, мої прекрасні друзі! І нехай здійсняться найпотаємніші бажання! Бути добру! «- написала актриса.

Крім того, зірка почала приймати привітання від численних шанувальників та друзів по цеху.




А найвідданіший шанувальник — чоловік актриси Віталій Борисюк — подарував Ользі розкішний букет білих троянд.

У сторіс артистка показала, як проходило привітання.
«З золотим ювілеєм тебе. 25 — це ще не вік. Льоличко, вітаю тебе», — з гумором привітав Віталій кохану.

Сумська оцінила такий жарт від чоловіка. Вона його навіть трохи підправила.


«25 — баба ягідка знову», — з посмішкою відповіла Ольга.

Нагадаємо, у травні актриса Ольга Сумська та її чоловік, актор і шоумен Віталій Борисюк зіграли срібне весілля. Борисюк знову зробив пропозицію дружині.


Фото Instagram / olgasumska

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