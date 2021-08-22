Виходжують за «схемою Бабкіної»: названо терміни повернення співачки МакSим на сцену

Відома російська співачка Марина Абросимова (МакSим), яка перехворіла на COVID-19 у важкій формі, поступово відновлює своє здоров'я і планує повернутися на сцену, пише «Комсомольська правда».

Нещодавно її виписали з лікарні, де вона лежала майже два місяці з вірусним ураженням легень. Зараз артистка перебуває на домашньому лікуванні, в її стані намітилися позитивні тенденції. Крім лікарських препаратів в обов'язковій програмі відновлення — дихальна гімнастика, адаптована на реабілітацію хворих після ускладненої пневмонії.

Крім того, в рекомендаціях зволожене повітря, дотримання режиму. Марині допомагає медсестра, співачка вже сама може їсти, ходити. МакSим відновлюється за «схемою Бабкіної».

Зазначимо, що минулого року Надія Георгіївна перенесла коронавірус. Як і у випадку з Абросимовою, артистка постраждала від серйозного ураження легень. Проте, завдяки інтенсивній роботі з фахівцями Бабкіній вдалося швидко повернутися в колишню форму, і буквально через два місяці після виписки вона вже співала в ефірі телебачення.

На думку експертів, при правильному лікуванні і швидкому відновленні організму «подвиг» Бабкіної зможе повторити і МакSим. При оптимістичному сценарії Марина зможе виступити на церемонії «Золотий грамофон», яка відбудеться через три місяці. Однак не можна скидати з рахунків і песимістичний сценарій. У цьому випадку на відновлення МакSим піде близько року, і весь цей час співачка буде перебувати вдома.

Як писали «ФАКТИ», співачка захворіла 12 червня. У неї був сухий кашель, температура 39 і лихоманка. Спочатку лікувалася сама — приймала антибіотики та противірусні.

Коли з'явилася задишка, артистку шпиталізували до приватної клініки. Там їй почали проводити кисневу терапію, але стан не поліпшувався. Потім її підключили до апарату ШВЛ. Через деякий час МакSим перевели в реанімацію в іншу лікарню і ввели в медикаментозну кому.

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