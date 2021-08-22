«Назавжди залишимося друзями»: Елджей уперше прокоментував розлучення з Настею Івлєєвою

Російський репер Елджей (Олексій Узенюк) розлучається з ведучою шоу «Орел та Решка» Настею Івлєєвою. Колишнім коханим вдалося розлучитися мирно. Про це репер сказав в інтерв'ю «Татлер».

27-річний Елджей говорить про ведучу тільки хороше й дякує Насті за все, що їх пов'язувало.

За словами репера, на старті своїх відносин вони дали обіцянки один одному бути чесними. Це, на думку Елджея, і сприяло тому, що розставання відбулося без сварок і скандалів.



Він вважає, що Настя — людина, з якою можна обговорити абсолютно все, і вона все зрозуміє. Для неї немає заборонених тем. Вона цінує досягнення і перемоги його як особистості. І це дає їм можливість обом залишатися друзями.

Про роман репера та ведучої стало відомо у 2017 році. Потім пара розписалася. Зробити пропозицію Елджея напоумив друг. Кілька років відносин з Настею він згадує як щасливий час. Під час концертного туру він міг зірватися відразу після виступу туди, де йшли зйомки «Орла та Решки», щоб побачити кохану і полетіти на наступний концерт.

Нагадаємо, репер Елджей з 2018 року внесений у базу «Миротворця» за поїздки в окупований Крим та участь у російській пропаганді. СБУ заборонила Узенюку в'їзд до листопада 2021 року. Проте, Окружний адміністративний суд Києва виключив репера зі списку нев'їзних до України.

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