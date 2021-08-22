26.60 / 26.82 30.97 / 31.37
Київ: +22
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Назавжди залишимося друзями»: Елджей уперше прокоментував розлучення з Настею Івлєєвою

18:09 22 серпня 2021
Елджей і Настя Івлєєва

Російський репер Елджей (Олексій Узенюк) розлучається з ведучою шоу «Орел та Решка» Настею Івлєєвою. Колишнім коханим вдалося розлучитися мирно. Про це репер сказав в інтерв'ю «Татлер».

27-річний Елджей говорить про ведучу тільки хороше й дякує Насті за все, що їх пов'язувало.

За словами репера, на старті своїх відносин вони дали обіцянки один одному бути чесними. Це, на думку Елджея, і сприяло тому, що розставання відбулося без сварок і скандалів.

Він вважає, що Настя — людина, з якою можна обговорити абсолютно все, і вона все зрозуміє. Для неї немає заборонених тем. Вона цінує досягнення і перемоги його як особистості. І це дає їм можливість обом залишатися друзями.

Про роман репера та ведучої стало відомо у 2017 році. Потім пара розписалася. Зробити пропозицію Елджея напоумив друг. Кілька років відносин з Настею він згадує як щасливий час. Під час концертного туру він міг зірватися відразу після виступу туди, де йшли зйомки «Орла та Решки», щоб побачити кохану і полетіти на наступний концерт.

Нагадаємо, репер Елджей з 2018 року внесений у базу «Миротворця» за поїздки в окупований Крим та участь у російській пропаганді. СБУ заборонила Узенюку в'їзд до листопада 2021 року. Проте, Окружний адміністративний суд Києва виключив репера зі списку нев'їзних до України.

69

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Електрика

Тариф на електроенергію для українців суттєво зміниться восени: що очікувати з 1 вересня

«Осетровий» повний місяць 22 серпня: що обов&#39;язково потрібно зробити в цей день

«Осетровий» повний місяць 22 серпня: що обов'язково потрібно зробити в цей день

Медуза і водорості

У навали медуз в Азовському і Чорному морях три причини, але грошей на вирішення проблеми немає, — вчений

учитель

Хто в Україні може вийти на пенсію, не чекаючи 60-річного віку: роз'яснення ПФУ

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.