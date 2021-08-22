Суддя реаліті-шоу «МастерШеф» Тетяна Литвинова, яка часто ділиться у мережі простими й смачними рецептами, вирішила набратися сил перед новим телесезону й вирушила відпочивати до Хорватії. Про це телекулінар написала у своєму Instagram.

При цьому красуня опублікувала фото в купальнику з накинутим поверх нього халатом і солом'яному капелюсі на борту яхти.

Знімок Тетяна супроводила міркуваннями про переваги відпочинку.



«Люди повинні жити біля моря, згодні? Океан, річка, озеро. Головне, дивитися на воду і наповнюватися! З давніх-давен люди селилися біля водойм не випадково, адже вода — джерело життя. Я відновлююся на всі 100% - це моя система координат і цінностей. А що у вас?» — поцікавилася вона в описі до фото.

У відповідь у мережі почали розповідати про те, яка місцевість є для них місцем сили. Більшість одеситів висловлювалися за море.



«Привіт із сонячної Одеси! Я щаслива, що живу біля моря!»,"Для мене море — це місце сили, там мене нічого не болить, жити хочеться","Я рада дуже море бачити, оскільки живу у місті великому, але це буквально на пару днів. Жити б поруч не змогла","Повністю з вами згодна Тетяна, дуже здорово жити біля моря або будь-якого водоймища, просто посидіти у води на природі, сили наповнюються", — пишуть вони.



Кияни і жителі інших регіонів віддали перевагу горам.



«А у мене гори місце сили. Від води дуже втомлююся», «Ось і у мене, не розумію, як люди селяться на узбережжі і чують шум прибою постійно», — написали коментатори.



Ще частина читачів захопилася тим, як виглядає сама Тетяна.

При цьому всі сподіваються, що після відпочинку у сонячній й гостинній Хорватії Тетяна стане ще більше радувати всіх новими передачами та рецептами.

360

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter