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«Національна легенда» країни Софія Ротару отримала на 74-річчя подарунок на 2 млн рублів від нев'їздного в Україну Миколи Баскова

11:46 23 серпня 2021
Софія Ротару

Софія Ротару перед концертом в Києві до Дня Незалежності виступила в російському Сочі на «Новій хвилі» і там отримала цінний подарунок від Миколи Баскова. Про це повідомляє Vokrug.tv.

Спочатку планувалося, що Ротару залишиться в Сочі ще й на творчий вечір Баскова 23 серпня, але плани змінилися. Ротару приїхала на «Нову хвилю» лише на день, і, користуючись нагодою, Басков виконав з нею пісню і вручив подарунок на день народження — браслет зі смарагдами та іншими дорогоцінними каменями вартістю понад 2 млн рублів.

басков ротару
Басков і Ротару виконали свій хіт "Цвіте малина"

Нагадаємо, 22 серпня Софії Ротару в Києві вручили нову українську нагороду від президента Володимира Зеленського «Національна легенда України».

Микола Басков нев'їзний в Україну через свої гастролі в окупованому Криму. У 2017 році співак приїжджав на дитячу «Нову хвилю» до «Артеку».

Фото newwave_official / Instagram

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