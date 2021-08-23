Привіт, братику! Горбунов розчулив знімком знайомства своїх синів

Телеведучий і продюсер Юрій Горбунов, який недавно знову став татом, поділився в своєму Instаgram зворушливим знімком.

На фото потрапили обидва сини Горбунова. Чотирирічний Іван уважно розглядає новонародженого братика і ніжно гладить його по волоссю.

«Привіт, братику! Наші хлопці знайомляться», — підписав пост Юрій.

«Які ж чудові у вас сини», «Такі милі», «Це така ніжність», — пишуть розчулені коментатори.

Попутно підписникам Юрія Горбунова і Каті Осадчої випала нагода розглянути їх сина Івана. Телеведучі зазвичай або знімали хлопчика зі спини, або взагалі не викладали знімки з ним в соцмережі. Виявилося, що Івасик дуже схожий на тата — хмуриться практично як і Горбунов-старший.



Другий син у Горбунова і Осадчої народився 19 серпня. 21 серпня Осадча з малюком повернулися додому з пологового будинку. Іван уже забронював за собою право катати коляску з молодшим братиком.

Катя Осадча і сини

Фото gorbunovyuriy / Instagram

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