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Привіт, братику! Горбунов розчулив знімком знайомства своїх синів

12:23 23 серпня 2021
горбунов іван і молодший брат

Телеведучий і продюсер Юрій Горбунов, який недавно знову став татом, поділився в своєму Instаgram зворушливим знімком.
На фото потрапили обидва сини Горбунова. Чотирирічний Іван уважно розглядає новонародженого братика і ніжно гладить його по волоссю.

«Привіт, братику! Наші хлопці знайомляться», — підписав пост Юрій.

«Які ж чудові у вас сини», «Такі милі», «Це така ніжність», — пишуть розчулені коментатори.

Попутно підписникам Юрія Горбунова і Каті Осадчої випала нагода розглянути їх сина Івана. Телеведучі зазвичай або знімали хлопчика зі спини, або взагалі не викладали знімки з ним в соцмережі. Виявилося, що Івасик дуже схожий на тата — хмуриться практично як і Горбунов-старший.


Другий син у Горбунова і Осадчої народився 19 серпня. 21 серпня Осадча з малюком повернулися додому з пологового будинку. Іван уже забронював за собою право катати коляску з молодшим братиком.

Катя Осадчая
Катя Осадча і сини

Фото gorbunovyuriy / Instagram

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