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«Красуня-кудряшка»: донька Полякової Маша розповіла про свої комплекси і викликала шквал емоцій

12:27 23 серпня 2021
Оля Полякова з донькою Машею

Дочка популярної української співачки Олі Полякової Марія, яка часто змушена відбиватися від нападок хейтерів у мережі, розповіла фоловерам про свої комплекси.

У Instagram вона опублікувала пост, зізнавшись, що їй не подобалося у своїй зовнішності і як вона вирішила цю проблему.

«Знаєте, все життя я випрямляла свої кучерики, ховала горбочок на носі… І що я можу сказати — любите себе і приймайте, адже те, що вам дано з народження, і робить вас самими собою! Так що нікого не слухайте!!! Ідеалів краси не існує», — написала дівчина, показавши себе з кучериками.

Схоже, відвертий тон поста дівчини сподобався фоловерам: на відміну від багатьох публікацій, під цією коментатори залишили масу приємних відгуків і слів підтримки. Не залишилася осторонь і Оля Полякова. «Моя розумашка», — написала вона.

Раніше 16-річної Марії «дісталося» від хейтерів за фото з автоматом. Оля Полякова виклала на своїй сторінці у соцмережах фото дівчини, яка сидить у плетеному кріслі. На ній — пишна жовта спідниця. Груди прикриті легким шарфиком та автоматом, який дочка співачки тримає перед собою.

Фото зі сторінки Маші Полякової у соцмережах.

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