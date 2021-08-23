Відомому російському режисеру загрожує тюрьма через Цоя

У слідчому комітеті Санкт-Петербурга почалося вивчення матеріалів справи «про можливе порушення авторських і суміжних прав» режисером Олексієм Учителем. Процес ініціював син Віктора Цоя — Олександр — в зв'язку зі зйомками фільму «Цой», повідомляє Экспресс-газета.

Це перша реакція влади на претензії рідних і близьких культового музиканта. Раніше, за даними видання, режисера захищали високі покровителі, які допомогли йому уникнути відповідальності також за скандал з фільмом «Матильда» про особисте життя Миколи II.

Крім того, представники Міноборони РФ заявили, що на зйомки картини «Цой» були витрачені 100 млн рублів, які виділялися на виробництво фільму «Пальміра» — про росіян в Сирії. Ще 60 млн рублів Мінкульт дав вже конкретно на фільм про Цоя.

Нагадаємо, Олексій Учитель внесений в базу «Миротворця». Він незаконно проникав в окупований Росією Крим і брав участь в пропагандистських заходах країни-агресора.

Нещодавно Віктору Цою позаздрив російський актор Олексій Панін.

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