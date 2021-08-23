26.61 / 26.82 30.98 / 31.37
Київ: +24
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Відомому російському режисеру загрожує тюрьма через Цоя

13:36 23 серпня 2021
Олексій Учитель

У слідчому комітеті Санкт-Петербурга почалося вивчення матеріалів справи «про можливе порушення авторських і суміжних прав» режисером Олексієм Учителем. Процес ініціював син Віктора Цоя — Олександр — в зв'язку зі зйомками фільму «Цой», повідомляє Экспресс-газета.

Це перша реакція влади на претензії рідних і близьких культового музиканта. Раніше, за даними видання, режисера захищали високі покровителі, які допомогли йому уникнути відповідальності також за скандал з фільмом «Матильда» про особисте життя Миколи II.

Крім того, представники Міноборони РФ заявили, що на зйомки картини «Цой» були витрачені 100 млн рублів, які виділялися на виробництво фільму «Пальміра» — про росіян в Сирії. Ще 60 млн рублів Мінкульт дав вже конкретно на фільм про Цоя.

Нагадаємо, Олексій Учитель внесений в базу «Миротворця». Він незаконно проникав в окупований Росією Крим і брав участь в пропагандистських заходах країни-агресора.

Нещодавно Віктору Цою позаздрив російський актор Олексій Панін.

490

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсіонер

«Щасливчики» серпня: стало відомо, якій групі пенсіонерів збільшили розмір виплат

гроші

Грошей чекати доведеться дуже довго: стало відомо, коли українці зможуть отримувати виплати по накопичувальних пенсіях

військові

Парад до Дня Незалежності України: де і коли дивитися онлайн трансляцію

Електрика

Тариф на електроенергію для українців суттєво зміниться восени: що очікувати з 1 вересня

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.