Набагато красивіше та смішніше за Пугачову: Галкін та Брежнєва склали прекрасний дует за лаштунками

Російський гуморист і телеведучий Максим Галкін зазвичай розповідає у соцмережах про родинні справи сім'ї або, в решті решт, влаштовує «розборки» з колегами.

Днями він виклав у Instagram відео зі співачкою Вірою Брежнєвою. Судячи з відео, співачка продовжує проводити заходи на майданчику «Нової хвилі — 2021» у Сочі. Шоумен і екс-солістка «ВІА Гри» вели один захід, а за лаштунками, поки ніхто на них не дивиться, вирішили трохи подуріти.

Галкін з усією серйозністю, до якої його, судячи з усього, зобов'язував смокінг, позував для селфі, у той час як Віра Брежнєва у своєму сріблястому вечірньому вбранні вирішила смішно станцювати. У фіналі короткого танцю вона пирснула зо сміху, не втримався і Максим Галкін. Вийшов справжній гумористичний дует у стилі німого кіно.

Нагадаємо, що нещодавно Віра Брежнєва випустила новий кліп «Рожевий дим», режисером якого став Алан Бадоєв. У кліпі героїня переживає зраду — вона застає коханого у нічному клубі з іншою жінкою.

Фото — скріншот.

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