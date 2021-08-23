Претенденти на серце Злати: названо учасників шоу «Холостячка»

17 вересня на ТБ покажуть другий сезон шоу «Холостячка», де головною героїнею стане співачка Злата Огнєвіч. Про це повідомив телеканал СТБ. На відміну від першої «Холостячки» Ксенії Мішиної, Златі доведеться вибирати не з 16, а з 25 чоловіків. Відповідно, буде більше випусків шоу.

Один з претендентів на серце співачки — хірург-стоматолог Роман Васильєв з Києва.

Другим претендентом стане офіціант Веніамін з Чернівців, який зараз називає себе Вінченцо Дулепа, живе в Лондоні і відкрив власний ресторан.

Нагадаємо, ведучий «Холостячки» Григорій Решетник розповів «ФАКТАМ», що у другий сезон шоу було вирішено залучити більше мудрих і зрілих чоловіків. У деяких є діти. Будуть серед претендентів і кілька відомих особистостей.

Златі Огнєвіч свого часу приписували роман з відомим політиком, одним з екс-керівників Адміністрації президента часів Златиного депутатства. Пізніше співачка зізналася, що познайомилася в Таїланді на відпочинку з молодим українським військовим, але ці стосунки теж в минулому. Злата записала іронічне відео щодо спроб мами знайти їй чоловіка.

Коментуючи свій перший вечір з претендентами на руку і серце, Злата зізналася, що учасники виявилися дуже цікавими і харизматичними, а дехто навіть зумів розбурхати душу.

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