26.61 / 26.82 30.98 / 31.37
Київ: +24
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Претенденти на серце Злати: названо учасників шоу «Холостячка»

14:13 23 серпня 2021
Злата Огнєвіч

17 вересня на ТБ покажуть другий сезон шоу «Холостячка», де головною героїнею стане співачка Злата Огнєвіч. Про це повідомив телеканал СТБ. На відміну від першої «Холостячки» Ксенії Мішиної, Златі доведеться вибирати не з 16, а з 25 чоловіків. Відповідно, буде більше випусків шоу.

Один з претендентів на серце співачки — хірург-стоматолог Роман Васильєв з Києва.

Другим претендентом стане офіціант Веніамін з Чернівців, який зараз називає себе Вінченцо Дулепа, живе в Лондоні і відкрив власний ресторан.

Нагадаємо, ведучий «Холостячки» Григорій Решетник розповів «ФАКТАМ», що у другий сезон шоу було вирішено залучити більше мудрих і зрілих чоловіків. У деяких є діти. Будуть серед претендентів і кілька відомих особистостей.

Златі Огнєвіч свого часу приписували роман з відомим політиком, одним з екс-керівників Адміністрації президента часів Златиного депутатства. Пізніше співачка зізналася, що познайомилася в Таїланді на відпочинку з молодим українським військовим, але ці стосунки теж в минулому. Злата записала іронічне відео щодо спроб мами знайти їй чоловіка.

Коментуючи свій перший вечір з претендентами на руку і серце, Злата зізналася, що учасники виявилися дуже цікавими і харизматичними, а дехто навіть зумів розбурхати душу.

206

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсіонер

«Щасливчики» серпня: стало відомо, якій групі пенсіонерів збільшили розмір виплат

гроші

Грошей чекати доведеться дуже довго: стало відомо, коли українці зможуть отримувати виплати по накопичувальних пенсіях

військові

Парад до Дня Незалежності України: де і коли дивитися онлайн трансляцію

Електрика

Тариф на електроенергію для українців суттєво зміниться восени: що очікувати з 1 вересня

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.