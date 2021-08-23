Знаменитому американському актору і режисеру Шону Пенну 17 серпня виповнився 61 рік. Один з найтитулованіших у світі представників Голлівуду сповнений сил і енергії. Він все такий же активний не тільки в кінематографі, а й в політиці, і в громадській діяльності. За свою кар'єру Шон п'ять разів висувався на здобуття премії «Оскар» і двічі ставав її власником — у 2004 році за роль у фільмі «Таємнича ріка» і через п'ять років за драму «Харві Мілк». «Таємнича ріка» принесла йому також «Золотий глобус», а «Харві Мілк» — премію Гільдії кіноакторів США. У 1996 році Пенн був названий кращим актором на Берлінському міжнародному кінофестивалі за роль в картині «Мрець іде». Роком пізніше його нагородили в Каннах за кращу чоловічу роль у фільмі «Вона прекрасна». Венеціанський кінофестиваль двічі аплодував Шону — у 1998 році за фільм «Переполох» і в 2003 році за «21 грам». У 2015 році Пенн отримав у Франції почесний «Сезар». У липні Шон представив в Каннах свій новий фільм «День прапора». Він виступив в ньому не тільки як актор, але і як режисер. Це вже сьома його режисерська робота. У картині разом з батьком знялися діти Пенна від другого шлюбу — дочка Ділан і син Хоппер. З їхньою матір'ю, відомою акторкою Робін Райт, Шон одружився в 1996 році. Робін на той час уже народила від нього двох дітей. У липні 2010 року подружжя розлучилося. До цього Пенн був одружений з Мадонною. Його перший шлюб виявився неміцним. Вони одружилися в серпні 1985 року, а розлучилися через чотири роки. Після розлучення з Робін Райт Пенн був заручений з актрисою Шарліз Терон, але до весілля справа не дійшла. У 2016 році Шон почав зустрічатися з актрисою Лейлою Джордж, дочкою відомого актора Вінсента Д'Онофріо. У минулому році пара одружилася. Лейла молодше Шона на 33 роки. У Пенна репутація бунтаря. Він упродовж багатьох років жорстко критикує зовнішню політику Білого дому. Від нього дісталося Джорджу Бушу-молодшому і Дональду Трампу, Діку Чейні та Кондолізі Райс. Шон побував у багатьох гарячих точках — Іраку, Ірані, Пакистані. Він брав інтерв'ю у прем'єр-міністра Іраку Таріка Азіза, у Фіделя Кастро та Уго Чавеса. А ще Шон зумів поговорити з головним наркобароном Мексики Хоакіном Гусманом на прізвисько Ель Чапо, коли той переховувався від американських спецслужб. У 2011 році Пенн побував у країнах Північної Африки, коли там вирували пристрасті, що увійшли в історію як «Арабська весна». У 2005 році Шон брав активну участь у наданні допомоги постраждалим від урагану «Катріна». Через п'ять років він прилетів до Гаїті і залишався там протягом декількох місяців, допомагаючи місцевим жителям після потужного землетрусу, який забрав життя близько 300 тисяч людей. Газета The Washington Post опублікувала 19 серпня великий матеріал, присвячений Шону Пенну. Журналіст Джефф Едгерс поговорив не лише з самим актором, але і з тими, хто добре знає Пенна. «ФАКТИ» підготували переклад цієї цікавої публікації.

«У мене є власні уявлення про те, яку роль мають відігравати чоловіки в цьому світі»

«Шон Пенн стоїть на тротуарі в Малібу поруч з великим торговим центром. Він тільки що пообідав (стейк з картоплею фрі) і закурив тепер сигарету. Ми розмовляємо про мемуари.

— Ні, навряд чи я коли-небудь напишу свої. Мені пропонували вже не раз за автобіографію купу грошей, але я відмовляюся, — каже Пенн, який написав два романи і безліч сценаріїв.

— Ніколи не зробиш це? — уточнюю я.

— Можливо, напишу, але тільки тоді, коли відчую себе по-справжньому старим! — відповідає він.

Раптом він зупиняється і показує мені на те, що я не помітив. «Ну, ось, почалося. Бачиш там, на парковці, метрах в 35 звідси? Он об'єктив відблискує. Фотограф ховається за сірою вантажівкою», — каже Шон.

У минулі дні Пенн відреагував би на папараці по-іншому. Його сутички з ними вилилися в купу судових позовів і арештів. Зараз можна навіть придбати у вигляді срібної фотографії кадр, коли Шон завдає жорсткий удар фотографу в 1986 році, який ризикнув піти за актором і Мадонною, щоб зняти, як молодята направляються в свою квартиру в Нью-Йорку.

Але зараз на дворі серпень 2021 роки, і Пенн вже не лізе в бійку. Він просто байдуже проходить повз вантажівки, за якою ховається папараці. Шона ніхто не переслідує тепер спеціально, як бувало. Фотограф просто чергує в районі, де живуть багато знаменитостей. Пенн живе по сусідству з Томом Хенксом, Бобом Діланом, Джулією Робертс.

— Вони приїжджають сюди постійно — побачити кого-небудь з відомих людей. Ось, зняв мене. Але на моєму фото сьогодні багато не заробиш. Йому б Брітні Спірс зняти. Або когось ще, хто зараз в центрі уваги, — каже Пенн.

У нього голос людини, яка знає собі ціну і давно звикла до загального визнання. Шону Пенну вже 61 рік. Він ніколи не прагнув стати знаменитим, а вийшло так, що він набагато відоміший за багатьох. Він отримав два «Оскари» у 2004 і 2009 роках, і це надихнуло його на активну діяльність поза кіно. У 2005 році він відправився в Новий Орлеан після урагану «Катріна», у 2010 році — на Гаїті після землетрусу. Перед цим він приклеїв на двері своєї Toyota Tacoma стікер некомерційної організації CORE, яку сам же заснував в той рік.

Пенн, засновник групи з надання допомоги при стихійних лихах Community Organized Relief Effort (CORE), 30 грудня відвідав центр вакцинації від коронавірусу в Лос-Анджелесі. Співробітники CORE організували десятки центрів тестування на коронавірус по всій країні і поширили понад мільйон доз вакцини. (Фрейзер Харрісон / Getty Images)

Вона діє і сьогодні. Пенн привернув увагу інших відомих людей. Ось і зараз повз нас проїжджають Джулія Робертс і її чоловік Денні Модер. Вони зупиняються, щоб перекинутися парою слів. «Рік видався важкий. Коронавірус швидко поширювався, а наш уряд виглядав паралізованим. Ось ми і вирішили допомогти Шону. Він і його CORE якраз не байдикували. Я звернула увагу, в якому піднесеному настрої перебував у той момент Шон. І я сказала йому про це. А він відповів з посмішкою: «Екстрена допомога, в цьому я розбираюся, і це робить мене щасливим», — згадує Робертс.

У п'ятницю, 20 серпня, в прокат виходить новий фільм Шона Пенна «День прапора». Здавалося, він повинен тільки про нього і говорити зі мною. Тільки про цей фільм. Але Пенн не такий. Його хвилюють багато речей. І він люто відстоює свою точку зору. При цьому визнає, якщо виявляється неправий. Для нього суперечки і дискусії — найважливіше на світі. Він живе заради них.

Він готовий говорити про те, про що більшість голлівудських знаменитостей воліють мовчати або обходяться черговими фразами. Наприклад, Харві Вайнштейн і рух #MeToo, расові та гендерні відмінності, зацикленість деяких лібералів на сенаторі Берні Сандерсі.

— У мене є власні уявлення про те, яку роль мають відігравати чоловіки в цьому світі. Про роль жінок. Про те, яку роль відіграють темношкірі. Без цих уявлень я не був би особистістю, не був би людиною. А мені сьогодні нав'язують іншу думку. Мені хочуть дозволити думати тільки так, як думають вони. А як же мій власний досвід?! Чому всі повинні думати однаково? Для чого забороняти і засуджувати відмінності? — обурюється Пенн.

«Для мене важливо дивитися фільм у кінозалі, відчувати настрій інших глядачів»

Сучасний шоу-бізнес — ще одна болюча тема. Напередодні виходу в прокат його нового фільму, в якому він виступив як режисер і знявся в головній ролі, песимізм проглядає в його словах. «Я дуже хочу бути оптимістом, але не думаю, що у мене є для цього привід. Швидше небо впаде на землю, — каже Шон.

Шон Пенн і Бекам Кроуфорд у фільмі «День прапора» (Фото MGM)

— В чому проблема? — цікавлюся я.

— Стрімінг. Ця нова гібридна модель показу фільмів мені не до душі. Мені не подобається, що тут вибирають студії. Вони вирішують, як запускати фільм — лише в кінотеатрах чи тільки онлайн, або там і там одночасно. Я не сноб. Слухай, у мене є iPad, але я поняття не маю, як ним користуватися. У сенсі, як дивитися на ньому фільми. І на смартфоні я кіно ніколи дивитися не стану. Віддаю перевагу телевізору з великим екраном. Кінотеатр безумовно краще, але часто хочеться подивитися якийсь старий фільм. Серіали люблю. Хороші. Слухай, я в повному захваті від «Мейр з Істтауна» з Кейт Уінслет! — зізнається Шон.

Я цікавлюся, а сам він в серіалах згоден зніматися? Пенн сміється: «Уже знявся. Це проект компанії Starz. Називається „Газове освітлення“. Це про Уотергейт. Я граю там колишнього генпрокурора Джона Мітчелла, а Джулія Робертс — Марту Мітчелл».

— Але хочу ще раз повторити, що для мене важливо дивитися фільм в кінозалі, відчувати настрій інших глядачів — каже Пенн. — У цій темряві є якась особлива принадність. І мені її дуже не вистачає. Все через коронавірус. Мені потрібно підсвідомо бути впевненим в тому, що в цей самий момент тисячі людей по всій країні дивляться, як і я, саме цей фільм і насолоджуються ним. Наприклад, «Таксист» Мартіна Скорсезе. Сумую за тими часами, коли кращі фільми збирали найбільшу касу. Розвага — це прекрасно, але не кожен фільм повинен розважати. На жаль, я бачу, що багато акторів сьогодні зацікавлені зніматися виключно в розважальному кіно. Копання в людській сутності, в нашій поведінці їм не потрібно. І глядачі підсіли на таке кіно. Їх хвилюють не характери героїв, а спецефекти, екшн та інше. Це суцільне обдурення! Взяти хоча б цю серію «Форсаж». Господи, я коли побачив трейлер нової частини, мені блювати хотілося!

На жаль, справжня акторська гра мало кого сьогодні хвилює. Будь моя воля, я б кинув зніматися, а зосередився б на письменницькій діяльності. Але, на жаль, два моїх романи не користуються такою популярністю, як книги про Гаррі Поттера. Тому я продовжую зніматися. Гроші, які приносить мені акторська професія, вистачає, щоб утримувати одноповерховий будинок тут в Малібу і бунгало на Гаваях… — зізнається Шон.

— Багато хто з твоїх кумирів — Джек Ніколсон, Уоррен Бітті, нині покійний Марлон Брандо — майже перестали зніматися після 60 років… — кажу я.

— А я не можу собі це дозволити. Всі, кого ти перерахував, неймовірно багаті. А я ні, — відповідає Пенн, не дочекавшись закінчення мого питання.

Таке пояснення звучить досить відверто. Пенн вперше заговорив про завершення акторської кар'єри ще в кінці 80-х. Йому ще не було 30, коли він, зігравши в культовій комедії «Швидкі зміни в школі Ріджмонт-Хай», несподівано для всіх переключився на військові і кримінальні драми. Він знімався разом з Робертом де Ніро і Робертом Дювалем.

Я не знаю, говорив Пенн тоді це серйозно чи ні, але він продовжував зніматися і став сам знімати фільми. У 1991 році відбувся його режисерський дебют — «Індіанець, що біжить». У 1995 році він вразив багатьох, зігравши засудженого до смерті в драмі «Мрець іде». Потім у 1999 році підкорив критиків головною роллю у фільмі Вуді Аллена «Солодкий і бридкий». Нарешті, у 2003 році він зіграв в кримінальній драмі «Таємнича ріка», і ця робота принесла йому перший «Оскар».

Пенн отримує «Оскар» за кращу чоловічу роль, фільм «Таємнича ріка». 29 лютого 2004 року (Марк Дж. Террілл / Associated Press)

— У цьому фільмі є сцена, коли дочку-підлітка мого героя знаходять мертвою. Я відчував такий біль, що просто не міг репетирувати. Ми зняли сцену одним дублем без підготовки, — згадує Пенн. — Далеко не кожна роль в моїй кар'єрі була ідеальною. Далеко не кожен фільм вийшов. Але це завжди був мій вибір. Якщо мені не подобався сценарій, я відмовлявся. 40 років тому я вперше з'явився на екрані. Це була драма про кадетів «Відбій». І я пишаюся тим, що в моєму послужному списку досі немає жодного фільму про супергероїв. Я ніколи не знімався заради грошей.

— Думаю, він би завдав собі непоправної душевної травми, якби зробив щось подібне, — сказала мені 30-річна Ділан Пенн, дочка Шона. Вона знялася разом з батьком в «Дні прапора». — Він прийшов у кіно не заради грошей. І це здорово, — продовжує вона.

Аль Пачіно: «Обожнюю музичні кліпи, які Шон знімає як режисер»

Бредлі Купер, який познайомився з Шоном через Роберта де Ніро, вважає Пенна «одним з найвидатніших акторів його покоління». «А ще у нього дуже гострі режисерські очі. Я попросив Шона подивитися перший монтаж мого фільму „Зірка народилася“. І його зауваження були дуже цінними. Мене також вражає в ньому його прагнення докопатися до самих глибин персонажа, якого він грає. Як актор я звик оцінювати гру своїх колег. І я бачу, які прийоми використовують вони для досягнення ефекту. З Шоном це не працює! Він не грає. Біль, який я бачу на екрані, він справжній. Я абсолютно впевнений у тому, що Шон переживає його по-справжньому», — говорить Купер.

Аль Пачіно знімався з Пенном у 1993 році в кримінальній драмі «Шлях Карліто». «Я обожнюю музичні кліпи, які Шон знімає як режисер. Наприклад, у 2016 році він зняв кліп на пісню Тома Петті „Я все прощаю“ (I Forgive It All. — Ред.). Дуже стильне чорно-біле відео з Ентоні Хопкінсом! У Пенна приголомшливий режисерський погляд. Він в найдрібніших деталях бачить кожен кадр. А ще особисто мене просто заворожує його голос. У 2004 році Шон начитав аудіокнигу — мемуари Боба Ділана. І я переслуховую її регулярно. Щоразу у мене виникає відчуття, що нас троє в кімнаті — Шон, Боб і я…» — стверджує Аль Пачіно.

Пенн і актор Еміль Хірш на зйомках фільму «В диких умовах», який поставив Пенн. (Колекція Paramount / Everett)

— Я відчуваю ностальгію за часом, коли захоплювався Деннісом Хоппером, Уорреном Бітті, Хелом Ешбі. Вони були тоді в розквіті, а я мріяв з ними познайомитися. Мені пощастило — вони стали моїми друзями. Ешбі помер у 1988 році. Хоппер — у 2010 році. Залишився тільки Бітті… — каже Пенн. — Знімаючи фільми, я прагнув рівнятися на них. Мені здається, що хоча б раз це вдалося. Я говорю зараз про картину «В диких умовах» (Американський інститут кіно включив цю драму Шона Пенна в десятку кращих фільмів 2007 року. — Ред.). Вважаю її кращою у своїй режисерській кар'єрі, — зізнається Шон.

Ми згадуємо цей фільм, головну роль в якому зіграв Еміль Хірш. Це історія про випускника коледжу, який вирішив уникнути пасток і спокус сучасного суспільства і відправився в подорож уздовж річки Колорадо.

- Розумієш, багато що змінилося навіть за ці 14 років. Я міг дозволити собі знімати «В диких умовах» протягом восьми місяців. «День прапора» ми зняли за 37 днів… Я не кажу, що фільм зроблений поспіхом. Ні. Але я не знаю, щоб я робив, якби оператором у мене був хтось інший, а не Денні Модер. Ми вирішили знімати на справжню 16-міліметрову плівку, а не робити все на «цифру». А деякі сцени Денні зняв взагалі на стару побутову відеокамеру Super 8.

Але у нас все йшло не так з самого початку. А це ж крута історія, вона заснована на реальних подіях. Сценарій потрапив до мене ще 15 років тому, уявляєш? Він про Джона Фогеля, афериста, який більшу частину свого життя провів або за гратами, або плануючи чергове шахрайство. Він вирішив зав'язати, але його дочці потрібні були гроші. І Джон йде на все, щоб допомогти їй. Коли я прочитав сценарій, відразу подумав, що цю дівчину може зіграти моя дочка. Але Ділан відмовилася. Кар'єра актриси її не цікавила. Вона хотіла стати моделлю. Дякую моїй колишній дружині Робін. Вона підштовхнула нашу дочку до того, щоб та змінила своє рішення.

Як виявилося, це була далеко не єдина проблема. Головну роль повинен був грати Кейсі Аффлек. Всього за місяць до початку зйомок він відмовився. Я був у відчаї. У мене вже були проекти, які в результаті не вдалося реалізувати. Наприклад, я дуже хотів екранізувати Маркеса. Думав, це буде остання роль Марлона Брандо. Не склалося — Марлон помер. Але в цей раз я вирішив не відступати. Адже моя дочка погодилася зніматися!

Тоді я відправив сценарій Метту Деймону. Він передзвонив у повному захваті. Сказав, що готовий зніматися, ось тільки за термінами не виходить. Якщо я зможу зрушити їх. Метт вже підписав контракт на зйомки фільму «Тихий омут». За іронією долі ця картина і «День прапора» в результаті були показані в липні в Каннах.

Я сказав Деймону, що не зможу. Тоді він запитав, а навіщо мені актор? «Ти божевільний! Що заважає тобі самому зіграти разом з дочкою?» — сказав Метт. «Знаєш, мені вже 60, вік не зовсім підходить для цієї ролі», — відповів я. «Як я зрозумів, прочитавши сценарій, у Фогеля там вік змінюється від приблизно 20 до 58 років. Шон, кажу знову, ти псих! — сказав Деймон. — Ти можеш змінити свій вік за допомогою новітніх комп'ютерних технологій, як це зробив Скорсезе у фільмі «Ірландець» з Робертом де Ніро і Аль Пачіно.

Ідея мені сподобалася. Я довідався і прийшов в жах. Подібні спецефекти коштують недешево. Але відступати не хотів. У підсумку я відмовився від власного гонорару як актора в розмірі 65 тисяч доларів і додав до бюджету фільму більше мільйона доларів зі своєї кишені. Іншого варіанту у мене не було. Адже це був не мій шанс. Це шанс Ділан, і я не міг підвести дочку, — розповідає Пенн.

Ділан Пенн грає в «Дні прапора» разом зі своїм батьком. (Фото MGM)

Зйомки почалися у 2019 році. Пенну довелося трохи відійти від справ у його організації CORE. Він з'явився на щорічному благодійному обіді, а також кількох інших заходах. CORE проводить їх досить багато, щоб зібрати більше грошей. Шон запрошує своїх друзів, відомих музикантів, зокрема Боно і U2, групу Red Hot Chili Peppers. Однак керівництво він був змушений передати Енн Лі, ветерану гуманітарної діяльності з надання екстреної допомоги.

А потім вдарила пандемія. В той момент у США перебували всього сім співробітників CORE. Решта були в Гаїті. Це не завадило організації взяти найактивнішу участь у боротьбі з поширенням коронавірусу в країні. Почалося з того, що Лі повідомила Пенну про Меттью Абінанте, лікаря, який минулої весни став одним з перших, хто робив тести на коронавірус поза стінами свого кабінету. Він організував пункт на пляжі. Шон і Енн негайно вирушили до нього. Незабаром CORE оголосила про відкриття на стадіоні Dodger центру масового безкоштовного тестування на коронавірус. Згодом організація Пенна створила ще 46 таких центрів у різних містах Америки, в тому числі для індіанців навахо. Потім ці ж центри зайнялися вакцинацією. Станом на середину серпня CORE вакцинувала за свої гроші понад 1,7 мільйона осіб. Сам Шон став регулярно з'являтися в ЗМІ, закликаючи американців зробити щеплення проти коронавірусу і пройти тести.

— Це дивно, але в Каннах, куди ми привезли «День прапора», під час пресконференції Шона і Ділан 70% питань були присвячені гуманітарній діяльності Пенна, — згадує чоловік Джулії Робертс Денні Модер.

«У Грети Тунберг знайдеться 750 причин мене ненавидіти»

Більшість знаменитостей свою благодійність обмежують пожертвами або публічною підтримкою тих, хто потребує допомоги. Підхід Пенна зовсім інший. Для Шона все змінилося після того, як в 1991 році Лос-Анджелес охопили масові заворушення. Вони були спровоковані жорстокими діями поліції стосовно афроамериканця Родні Кінга. Патрульні побили беззбройного чоловіка. Інцидент зняв на відео випадковий перехожий і відправив запис на місцевий кабельний телеканал. Пенн з головою занурився в протести.

Він перестав довіряти уряду. Після терактів 11 вересня 2001 року Шон попрямував в Іран і Ірак. Він написав велику статтю для San Francisco Chronicle, в якій виклав побачене в цих країнах — як прості громадяни страждають від жорстких санкцій, введених проти Багдада і Тегерана. Адміністрація Джорджа Буша-молодшого звинуватила Іран і Ірак в пособництві терористам з організації «Аль-Каїда». А Пенн писав про лікарні без ліків і вмираючих пацієнтів.

Політики накинулись на Шона з критикою. Конгресмен-республіканець Пітер Т. Кінг заявив тоді газеті The New York Post: «Пенн занадто наївний. Хлопцеві пощастило в житті — став актором. Ось нехай і грає, а решта залишить нам … Своєю статтею він привернув увагу до Іраку, який цього не заслуговує».

— Навіть сьогодні я не можу пояснити точно, що штовхає мене бути волонтером. Можливо, приклад мого батька Лео, актора і режисера, який потрапив у чорні списки Голлівуду за те, що критикував бездумні бомбардування Японії в кінці Другої світової війни. А може я відчуваю почуття провини, тому що домігся успіху. Є і ще варіант — мені нудно? — міркує Пенн.

У президента США Білла Клінтона є своя думка з цього приводу. Він близько познайомився з Шоном у 2010 році після руйнівного землетрусу в Гаїті.

«Я ні про що не розпитував Пенна. Просто спостерігав за ним. Думаю, він займається цією діяльністю, тому що вважає її цікавою. Він вважає, що це робить його краще, як актора, як режисера, як художника. Він більше дізнається про те, як дійсно живуть прості люди в різних країнах. Йому недостатньо приїхати і подивитися. Шон занурюється в їхнє життя з головою».

Колишній президент Білл Клінтон разом з Пенном, відвідує Громадський центр допомооги в Порт-о-Пренсі 24 лютого 2015 року. (Гектор Ретамал / AFP / Getty Images)

Я зачитую ці слова Клінтона Пенну. Він з подивом слухає. Видно, що йому приємна така оцінка. Але дух протиріччя сильніше.

— Ні, мене не можна назвати гуманітарним активістом. Упевнений, у Грети Тунберг знайдеться 750 причин мене ненавидіти. Взяти хоча б Dodge Hellcat, який стоїть в моєму гаражі. У цього звіра двигун V-8 потужністю 750 кінських сил, — каже Шон. — Гаразд, вибач, але мені набридло займатися самоаналізом. Я знаю прекрасно, у чому я дійсно хороший. Вмію зберігати спокій під час будь-якої кризи. Я відчував справжню насолоду, коли після землетрусу в напівзруйнованому Порт-о-Пренсі руками розгрібав уламки в темряві, розчищаючи дорогу, щоб доставити пораненого хлопчика в потрібну лікарню. І ми його врятували.

Я не стану кидатися в паніці по будинку, якщо почнеться пожежа. У мене правильний темперамент. І це приносить плоди. Перший серйозний досвід поведінки в подібних ситуаціях я придбав в Новому Орлеані після урагану «Катріна». Відправився туди з моїм другом, істориком Дугласом Брінклі. Ми обходили на човні будинок за будинком, витягуючи людей з їх затоплених осель. У Гаїті все було набагато серйозніше. У січні 2010 року їх так трусонуло. Магнітуда підземного поштовху склала 7,0 бали. Я почув у новинах, як місцеві лікарі розповідали, що ніде не можуть дістати морфій, щоб допомогти десяткам тисяч поранених. Мене це зачепило. За рік до цього мій син Хоппер, йому тоді було 16, отримав важку травму, катаючись на скейті. І я на власні очі бачив, як морфій знімає його біль.

Але уряд США не збиралося виділити мені 300 тисяч доз морфію, які я мав намір доставити в Гаїті. І тоді я звернувся до президента Венесуели Уго Чавеса. Ось коли моя дружба з ним стала в нагоді! Я попросив його доставити морфій до кордону, а звідти вантажівками забрав його і розвіз по лікарнях… — розповідає Шон.

У Гаїті координатором гуманітарної допомоги, яка надходила з США, був тоді генерал-лейтенант Кен Кін. Він направив одного з офіцерів в величезний наметовий табір, де жили люди, що втратили внаслідок землетрусу своє житло. Табір розбили на великому полі для гольфу.

«Офіцер прибув туди і незабаром подзвонив з першим рапортом. „Ви не повірите, кого я тут зустрів. Актора Шона Пенна! Він живе, як і всі інші, в наметі в грязі“, — повідомив він», — згадує Кін.

Пенн їде в кузові вантажівки з вантажами гуманітарної допомоги в Порт-о-Пренсі, столиці Гаїті, 22 січня 2010 року. На початку того місяця країну зруйнував землетрус силою 7,0 бала. (Грегорі Булл / AP)

Білл Клінтон прибув на острів незабаром після цього. Насамперед він направився в наметові табори, щоб побачити, в яких умовах там знаходяться люди. «Було 10 таких таборів. І в кожному з них була людина, яка керувала і вирішував усі питання. Практично як мер невеликого містечка. Дев'ять гаїтян і Шон Пенн», — розповідає Клінтон.

Андерсон Купер (відомий американський журналіст і телеведучий. — Ред.), прилетівший в Гаїті робити репортажі для CNN, швидко відзначив для себе, наскільки поведінка Шона Пенна відрізнялася від інших.

«Я зустрів там безліч людей, які прагнули потрапити в об'єктив. Це була їхня мета. А він прагнув бігти від них якнайдалі. Вони піарилися на чужій трагедії. У Шона була зовсім інша мотивація. Він погоджувався на зйомку в телерепортажі, тільки коли в цьому була нагальна потреба. Наприклад, щоб повідомити, що закінчилися антибіотики. Або попросити про термінову евакуацію дитини, якій необхідна кваліфікована медична допомога. Пенн і сьогодні так поводиться», — говорить Андерсон.

Енн Лі згадує, що спочатку поставилася до появи Шона Пенна в Гаїті дуже холодно. Вона побувала до цього в багатьох місцях, надаючи екстрену допомогу — на Філіппінах, у Косово, в Конго. «Я думала, що до нас прилетіла чергова знаменитість, яка побуде пару днів, зробить кілька фотографій на тлі руйнувань і наметів, а потім відлетить назад до Америки, де буде розповідати по всіх телеканалах про свою „героїчну поведінку“. Але пройшло два тижні, а Пенн не літав. Потім пройшов місяць… У підсумку він залишався там дев'ять місяців. І я повірила цій людині», — згадує Лі.

Пенн розмовляє з членом гуманітарної організації Voices in the Wilderness в Багдаді 14 грудня 2002 року (Marwan Naamani / AFP / Getty Images)

У 2016 році Шон умовив Енн залишити роботу в ООН і перейти до нього в CORE. «У ньому живе величезна сила. Він з тих, хто ніколи не заспокоїться. А ще мене підкуповує в Шоні те, що він чужинець у світі гуманітарної допомоги. Він не дотримується правил. Коли йому говорять, що потрібно робити так і так, Пенн запитує: „Чому саме так?“ Він не боїться, що може звалити на себе занадто багато. Діє завжди по одному простому принципу: „Ми повинні це зробити“. Решта не має значення. Потрібно зробити роботу максимально швидко і ефективно. А як — неважливо», — говорить Енн Лі.

«Наша перша шлюбна ніч з Лейлою була в трейлері»

На подвір'ї у Пенна стоїть його сріблястий трейлер.

— Це не той, в якому я жив довго в 90-х, — розповідає Пенн. — В тому я подорожував уздовж тихоокеанського узбережжя, приймав гостей, смажив стейки для Джека Ніколсона і Олівера Стоуна. Я тоді продав мою нерухомість. Трейлер мене цілком влаштовував. Потім влаштувався тут в Малібу. Перевіз всі речі з трейлера в будинок, а його довго вичищав. Через три місяці тут почалися масштабні лісові пожежі, і він згорів.

Але і цей новий трейлер вже багато що значить. Торік ми збиралися з Лейлою відправитися в ньому в Лас-Вегас, щоб одружитися там. Але почалася пандемія. Тоді в липні ми вирішили провести весільну церемонію у будинку. І наша перша шлюбна ніч була тут, в цьому трейлері. Ми лежали на подушках з нашими ініціалами.

Наша розмова знову повертається до «Дня прапора». «Я дуже радий тому, що фільм спочатку все ж покажуть у кінотеатрах. Відчуваю внутрішнє задоволення. Але попереджаю відразу — тим, хто не вакцинований, в залі робити нічого! Тримайтеся подалі!» — каже Пенн.

Давній друг Шона Уоррен Бітті знає, як Пенн переживає через зміни в кінобізнесі. «Він не сприймає стрімінг та інші сучасні штучки. Я ставлюся до цих речей більш філософськи. Намагаюся йому пояснити переваги. Кажу, що стрімінг і традиційний прокат цілком можуть уживатися один з одним. Час не можна повернути назад. Ось останній аргумент, який я навів у розмові з Шоном. Я сказав, що до фільмів тепер потрібно ставитися як до книг. Ти ж не проти бібліотек, запитав я. Необов'язково купувати книгу. Можна взяти її в бібліотеці і прочитати. І це розкіш, що тепер у багатьох з'явилася можливість, сидячи у себе вдома подивитися фільми Жана Ренуара або Орсона Уеллса. Шон погодився, а потім все одно додав: „Але ще краще було б подивитися ці фільми на великому екрані в кінотеатрі з глядачами“. Він так і не прийняв мій аргумент», — каже Бітті.

Я запитую про це Шона.

— Я знаю, що можливість дивитися фільми вдома зробила кінобізнес більш демократичним — відповідає Пенн. — Я розумію, що цифрові технології спростили і здешевили процес зйомки. Але я також знаю, що ніщо не зможе замінити мені відчуття від перегляду «Скаженого бика» Скорсезе з моїм другом Джо Пеші в нью-йоркському кінотеатрі! І не кажіть мені, що я не зможу поставити там фільм на паузу, щоб сходити в туалет або перегорнути повідомлення в Twitter! Нісенітниця все це! — відповідає Пенн.

Ось я і нию постійно. Для мене диво кіно нерозривно пов'язане з кінотеатром. І я не хочу йому зраджувати. Це все одно, що закохатися в двох жінок одночасно. Особисто я так не можу. Коли я люблю, то люблю тільки одну", — підсумовує Шон Пенн.

Переклад Ігоря КОЗЛОВА, «ФАКТИ» (оригінал Geoff Edgers / The Washington Post)

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