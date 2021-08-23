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Важить 30 кг і заново вчиться ходити: МакSим насилу відновлюється після важкої форми коронавірусу (відео)

19:27 23 серпня 2021
МакSим

Російську співачку МакSим виписали з лікарні, в яку вона потрапляла повторно, але її стан, як і раніше, далекий від здорового. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

МакSим (Марина Абросимова) після коронавірусної інфекції важить трохи більше 30 кг, через втрату м'язової маси вона заново вчиться звичайним речам. Співачка насилу ходить, їй допомагає лікар-куратор.

Про повернення на сцену мова поки не йде — у співачки пошкоджені легені та їй важко дихати. Відзначається, що попереду у артистки довга реабілітація та чергова госпіталізація.

«За приписами лікарів їй поки потрібно утриматися від фізичного навантаження, не можна співати. Скільки займе відновлення — сказати неможливо», — сказали представники співачки.

Раніше повідомлялося, що співачку МакSим намагаються відновити по «схемі Бабкіної».

Фото з Instagram maksimartist

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