26.61 / 26.82 30.98 / 31.37
Київ: +17
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Кому потрібна твоя правда»: Приходько потрапила під нищівну критику на популярному шоу

21:23 23 серпня 2021
Приходько

В Україні проходять зйомки першого сезону шоу «Співають всі!». Долю людей, які прийшли на кастинги проєкту, вирішують 100 суддів, серед них співачка Анастасія Приходько, у якій колись були складні відносини зі своїм продюсером Костянтином Меладзе.

Саме вона потрапила у скандальну історію. Артистка жорстко розкритикувала Олександра Балабанова, який виконав пісню Стіві Вандера «Sir Duke».

Хлопець розповів, що вже знає, що таке велика сцена — за своє життя він виступав приблизно на 500 сценах і відвідав майже всі континенти світу. Олександр також представляв Україну на дитячому «Євробаченні -2020».

Балабанов зібрав 59 балів зі ста, але він розраховував на більше. Більшість суддів похвалили юного виконавця за голос та складну пісню. Але Настя Приходько виявилася непохитною. Вона голосно заявила, що виконання їй не сподобалося і пісню Балабанов провалив. Співачка уточнила, що сказала правду.

Після цього з залу почулися крики: «Кому потрібна твоя правда? Кар'єру хлопцеві загубила».

Пізніше Приходько в сторіс Instagram пояснила свою позицію. Їй з самого початку не сподобалася поведінка Олександра, який звертався до судів, на її думку, фамільярно. Потім став говорити про свій день народження, натякаючи на те, що його засуджувати не стануть.

На її думку, 15-річний хлопець взяв дорослу пісню, виконав її погано, подання не сцені у нього було не дитяче. А потім раптом всі стали його жаліти — дитина нікуди не пройшла.
Приходько вважає, що спочатку потрібно було добре виступити, а потім вже розповідати про свої регалії та дні народження і не тиснути на жалість.

Посміялася Настя і над коментарями у мережі після свого виступу на шоу.

Нагадаємо, нещодавно Настя Приходько розповіла, від чого їй довелося розплакатися.

365

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

військові

Парад до Дня Незалежності України: де і коли дивитися онлайн-трансляцію

Олег Винник

Де Таюне? Олега Винника запідозрили в розлученні з «таємною дружиною»

Злата Огнєвіч

Претенденти на серце Злати: названо учасників шоу «Холостячка»

Люди, що опалюють будинки електрообігрівачами, заплатять за енергію в два рази більше, ніж в минулому році

Люди, що опалюють будинки електрообігрівачами, заплатять за енергію в два рази більше, ніж в минулому році

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.