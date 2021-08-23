«Кому потрібна твоя правда»: Приходько потрапила під нищівну критику на популярному шоу

В Україні проходять зйомки першого сезону шоу «Співають всі!». Долю людей, які прийшли на кастинги проєкту, вирішують 100 суддів, серед них співачка Анастасія Приходько, у якій колись були складні відносини зі своїм продюсером Костянтином Меладзе.

Саме вона потрапила у скандальну історію. Артистка жорстко розкритикувала Олександра Балабанова, який виконав пісню Стіві Вандера «Sir Duke».

Хлопець розповів, що вже знає, що таке велика сцена — за своє життя він виступав приблизно на 500 сценах і відвідав майже всі континенти світу. Олександр також представляв Україну на дитячому «Євробаченні -2020».

Балабанов зібрав 59 балів зі ста, але він розраховував на більше. Більшість суддів похвалили юного виконавця за голос та складну пісню. Але Настя Приходько виявилася непохитною. Вона голосно заявила, що виконання їй не сподобалося і пісню Балабанов провалив. Співачка уточнила, що сказала правду.

Після цього з залу почулися крики: «Кому потрібна твоя правда? Кар'єру хлопцеві загубила».

Пізніше Приходько в сторіс Instagram пояснила свою позицію. Їй з самого початку не сподобалася поведінка Олександра, який звертався до судів, на її думку, фамільярно. Потім став говорити про свій день народження, натякаючи на те, що його засуджувати не стануть.

На її думку, 15-річний хлопець взяв дорослу пісню, виконав її погано, подання не сцені у нього було не дитяче. А потім раптом всі стали його жаліти — дитина нікуди не пройшла.

Приходько вважає, що спочатку потрібно було добре виступити, а потім вже розповідати про свої регалії та дні народження і не тиснути на жалість.

Посміялася Настя і над коментарями у мережі після свого виступу на шоу.

Нагадаємо, нещодавно Настя Приходько розповіла, від чого їй довелося розплакатися.

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