Стадіон, так стадіон: брутальний мачо Винник зробив давно очікувану пропозицію
Співак Олег Винник кличе всіх фанатів на стадіон «Олімпійський», де ввечері 24 серпня відбудеться святковий концерт до Дня Незалежності «ДНК — День Народження Країни». Шанувальникам і прихильницям Винник обіцяє свою нову пісню — «важливу і веселу».
«Приходьте на стадіон. Буде грандіозне шоу. Буду співати свою нову пісню», — пообіцяв Винник, записавши відео на НСК «Олімпійський».
Концерт призначено на 21.00. Крім Олега Винника, в шоу візьмуть участь:
- Сергій Бабкін;
- Ірина Білик;
- Воплі Відоплясова;
- «Брати Гадюкіни»;
- Валентин Дитюк;
- Тіна Кароль;
- Ніна Матвієнко;
- Арсен Мірзоян;
- Наталя Могилевська;
- Людмила Монастирська;
- Океан Ельзи;
- Віктор Павлик;
- Тарас Петриненко;
- Оля Полякова;
- Олександр Пономарьов;
- Потап;
- Софія Ротару;
- Руслана;
- Скай;
- Скрябін;
- Христина Соловій;
- ТНМК;
- Brutto;
- Dorofeeva;
- Dzidzio;
- Go_A;
- Jamala;
- Kazka;
- Monatik;
- Mozgi;
- Tayanna;
- Verka Serduchka;
- Kyiv Symphony Orchestra;
- Національний академічний ансамбль ім. П.Вірського.
Квитки на шоу вже продані. Усі благодійні внески будуть передані на створення музею художника Івана Марчука.
«ФАКТИ» будуть вести онлайн-трансляцію з концерту на НСК «Олімпійський».
Повна програма святкувань Дня Незалежності 24 серпня.133
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