Стадіон, так стадіон: брутальний мачо Винник зробив давно очікувану пропозицію

Співак Олег Винник кличе всіх фанатів на стадіон «Олімпійський», де ввечері 24 серпня відбудеться святковий концерт до Дня Незалежності «ДНК — День Народження Країни». Шанувальникам і прихильницям Винник обіцяє свою нову пісню — «важливу і веселу».

«Приходьте на стадіон. Буде грандіозне шоу. Буду співати свою нову пісню», — пообіцяв Винник, записавши відео на НСК «Олімпійський».

Концерт призначено на 21.00. Крім Олега Винника, в шоу візьмуть участь:

Сергій Бабкін;

Ірина Білик;

Воплі Відоплясова;

«Брати Гадюкіни»;

Валентин Дитюк;

Тіна Кароль;

Ніна Матвієнко;

Арсен Мірзоян;

Наталя Могилевська;

Людмила Монастирська;

Океан Ельзи;

Віктор Павлик;

Тарас Петриненко;

Оля Полякова;

Олександр Пономарьов;

Потап;

Софія Ротару;

Руслана;

Скай;

Скрябін;

Христина Соловій;

ТНМК;

Brutto;

Dorofeeva;

Dzidzio;

Go_A;

Jamala;

Kazka;

Monatik;

Mozgi;

Tayanna;

Verka Serduchka;

Kyiv Symphony Orchestra;

Національний академічний ансамбль ім. П.Вірського.

Квитки на шоу вже продані. Усі благодійні внески будуть передані на створення музею художника Івана Марчука.

«ФАКТИ» будуть вести онлайн-трансляцію з концерту на НСК «Олімпійський».

Повна програма святкувань Дня Незалежності 24 серпня.

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