26.60 / 26.82 30.97 / 31.37
Київ: +24
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Стадіон, так стадіон: брутальний мачо Винник зробив давно очікувану пропозицію

10:45 24 серпня 2021
винник

Співак Олег Винник кличе всіх фанатів на стадіон «Олімпійський», де ввечері 24 серпня відбудеться святковий концерт до Дня Незалежності «ДНК — День Народження Країни». Шанувальникам і прихильницям Винник обіцяє свою нову пісню — «важливу і веселу».

«Приходьте на стадіон. Буде грандіозне шоу. Буду співати свою нову пісню», — пообіцяв Винник, записавши відео на НСК «Олімпійський».

Концерт призначено на 21.00. Крім Олега Винника, в шоу візьмуть участь:

  • Сергій Бабкін;
  • Ірина Білик;
  • Воплі Відоплясова;
  • «Брати Гадюкіни»;
  • Валентин Дитюк;
  • Тіна Кароль;
  • Ніна Матвієнко;
  • Арсен Мірзоян;
  • Наталя Могилевська;
  • Людмила Монастирська;
  • Океан Ельзи;
  • Віктор Павлик;
  • Тарас Петриненко;
  • Оля Полякова;
  • Олександр Пономарьов;
  • Потап;
  • Софія Ротару;
  • Руслана;
  • Скай;
  • Скрябін;
  • Христина Соловій;
  • ТНМК;
  • Brutto;
  • Dorofeeva;
  • Dzidzio;
  • Go_A;
  • Jamala;
  • Kazka;
  • Monatik;
  • Mozgi;
  • Tayanna;
  • Verka Serduchka;
  • Kyiv Symphony Orchestra;
  • Національний академічний ансамбль ім. П.Вірського.

Квитки на шоу вже продані. Усі благодійні внески будуть передані на створення музею художника Івана Марчука.

«ФАКТИ» будуть вести онлайн-трансляцію з концерту на НСК «Олімпійський».

Повна програма святкувань Дня Незалежності 24 серпня.

133

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

військові

Парад до Дня Незалежності України: де і коли дивитися онлайн-трансляцію

Парад

Парад у Києві на День Незалежності: онлайн-трансляція

Прапор України

День Незалежності України 2021: красиві привітання та яскраві листівки

пенсіонер

«Щасливчики» серпня: стало відомо, якій групі пенсіонерів збільшили розмір виплат

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.