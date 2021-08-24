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З нагоди Дня Незалежності MONATIK отримав звання Народного артиста України

11:27 24 серпня 2021
Монатік

У День Незалежності України, який країна відзначає 24 серпня, популярний співак MONATIK отримав звання Народного артиста України.

Примітно, що відповідна петиція з проханням присвоїти це звання, на сайті президента України була зареєстрована ще в 2019 році.

Напередодні MONATIK брав участь в «Чорноморських Іграх» у Скадовську. А сьогодні, 24 серпня, тепер уже Народний артист України MONATIK візьме участь в грандіозному концерті на НСК «Олімпійський», яким завершиться святкування дня народження країни. У шоу візьмуть також участь Сергій Бабкін, Ірина Білик, Олег Винник, «Воплі Відоплясова», «Брати Гадюкіни», Валентин Дитюк, Тіна Кароль, Ніна Матвієнко, Арсен Мірзоян, Наталя Могилевська, Людмила Монастирська, «Океан Ельзи», Віктор Павлик, Тарас Петриненко, Оля Полякова, Олександр Пономарьов, Потап, Софія Ротару, «СКАЙ», Руслана, «Скрябін», «ТНМК», Христина Соловій, Надя Дорофєєва, Дзідзьо, GO_A, Джамала, «Казка», BRUTTO, MOZGI, TAYANNA, Вєрка Сердючка, Київський симфонічний оркестр і Національний академічний ансамбль імені Вірського.

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