26.61 / 26.82 30.98 / 31.38
Київ: +26
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Хай живе вільна Україна»: Вахтанг Кікабідзе зворушливо привітав українців з Днем Незалежності

13:14 24 серпня 2021
Вахтанг Кікабідзе

Знаменитий грузинський співак Вахтанг Кікабідзе, якого президент Володимир Зеленський нагородив Орденом князя Ярослава Мудрого 5 ступеня, та українська співачка Катя Бужинська записали спільне відео, де вітають Україну з 30-річчям Незалежності. Ролик опубліковано на сторінці Катерини в Instagram.

Артисти тримають у руках синьо-жовтий прапор і вітають страну:

«Україна, з 30-річчям Незалежності ми вітаємо тебе з Грузії, з Батумі», — сказала Бужинська.

«Хай живе вільна Україна!» — привітав Кікабідзе.

«Слава Україні!» — підвела підсумок Бужинська.

У коментарях фоловери висловлюють подяку грузинському співакові за підтримку України.

Раніше повідомлялося, що Катя Бужинська потрапила в скандал, який пов'язаний з концертом на День Незалежності, — її викреслили зі списку.

Фото з Instagram vkikabidze

194

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

військові

Парад до Дня Незалежності України: де і коли дивитися онлайн-трансляцію

Парад

Парад у Києві на День Незалежності: повне відео

Приходько

«Кому потрібна твоя правда»: Приходько потрапила під нищівну критику на популярному шоу

Олег Винник

Де Таюне? Олега Винника запідозрили в розлученні з «таємною дружиною»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.