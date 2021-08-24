«Хай живе вільна Україна»: Вахтанг Кікабідзе зворушливо привітав українців з Днем Незалежності
Знаменитий грузинський співак Вахтанг Кікабідзе, якого президент Володимир Зеленський нагородив Орденом князя Ярослава Мудрого 5 ступеня, та українська співачка Катя Бужинська записали спільне відео, де вітають Україну з 30-річчям Незалежності. Ролик опубліковано на сторінці Катерини в Instagram.
Артисти тримають у руках синьо-жовтий прапор і вітають страну:
«Україна, з 30-річчям Незалежності ми вітаємо тебе з Грузії, з Батумі», — сказала Бужинська.
«Хай живе вільна Україна!» — привітав Кікабідзе.
«Слава Україні!» — підвела підсумок Бужинська.
У коментарях фоловери висловлюють подяку грузинському співакові за підтримку України.
Раніше повідомлялося, що Катя Бужинська потрапила в скандал, який пов'язаний з концертом на День Незалежності, — її викреслили зі списку.
Фото з Instagram vkikabidze194
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