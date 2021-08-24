«Життя тільки починається»: Винник, Каменських, Могилевська, Горбунов, Вакарчук та Приходько привітали з Днем Незалежності

У День Незалежності України країну з 30-річним ювілеєм привітали відомі діячі українського шоу-бізнесу.

«Квітуча! Ароматна! Моя! Рідна! Батьківщина! Україна! З Днем Незалежності! Люблю!» — написав у Instagram популярний співак Олег Винник.

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"Дорога подруга, я хочу щоб ти знала, що після 30-ти життя тільки починається!" - пише Наталія Могилевська . Своє привітання співачка проілюструвала фото з двома соняшниками, що символізують сонце.

Співачка Анастасія Приходько у цей день звернулася зі словами щирої вдячності до ангелів-охоронців, які з кожним днем все ближче до перемоги: «Дякую за наше мирне небо, ви охороняєте його ціною життя! Спасибі добровольцям, які першими пішли нас захищати. Дякую дівчатам, які там, в АТО. Волонтерам і тим, хто вірить, що ця жива рана Україна заживе».

"З Днем Незалежності! З 30-ми роковинами! Слава Україні", - таким коментарем супроводив фотографію, зроблену на Майдані у Києві телеведучий Юрій Горбунов, який нещодавно у черговий раз став батьком. На фото він знявся з молодою мамою Катею Осадчою.

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«Ти особлива! Така неймовірно красива, щедра, талановита, душевна, різноманітна, співуча і мелодійна. Люблю», — вітає Україну з Днем Незалежності співачка Настя Каменських.

Група KAZKA побажала Україні великих мрій і сміливості, щоб втілювати їх, відстоювати свою цінність і інтереси, а ще - хороших і небайдужих людей, які люблять її всім серцем, і щодня, щохвилини допомагають і собі, і країні ставати краще. "Група KAZKA пишається бути саме українським гуртом!" - пишуть артисти в Instagram.

«Ми пишаємося, що над нами майорить синьо-жовтий прапор. Ми пишаємося багатою історією і культурою. І ми мріємо, щоб в країні завжди був мир, щасливі люди і процвітання», — йдеться у коментарі до відео, розміщеному на сторінці «Зіркового шляху «. До привітань України з 30-ю річницею незалежності приєдналися багато знаменитостей, зокрема, Святослав Вакарчук, Олег Скрипка, Оля Цибульська, Артем Пивоваров…

Ймовірно, останнє відео було знято під час репетиції святкового концерту, який увечері 24 серпня відбудеться на НСК «Олімпійський».

Фото з Pixabay.

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