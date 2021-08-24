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Побитого танцюриста Наді Дорофєєвої захейтілі в соцмережах: хлопець різко відповів

15:11 24 серпня 2021
Євген Гончаренко

Євген Гончаренко, 22-річний танцівник з балету співачки Наді Дорофєєвої, якого жорстоко побили в Києві, тепер зазнав атак хейтерів у соцмережах. Про це повідомляє ТСН.

Хлопець опублікував в своїх сторіс відеозвернення до хейтерів.

«Цитую,"щоб я помер», «щоб я здох від СНІДу», «щоб мене, під**аса, в наступний раз від**здили до смерті» і просто всякі гидоти. Ви мене робите тільки сильніше. Спасибі вам за це. І, звичайно ж, відсутність сірої речовини у ваших коробочках мене дуже сильно радує. я ніколи не перестану одягатися так, як я одягався, а навпаки, після того, як мені життя подарувало друге життя, я це буду робити ще більш яскраво та барвисто", — сказав Гончаренко.

Він також показав наслідки побиття — великий шрам на голові. Танцівник сказав, що його самопочуття поступово поліпшується.

Нагадаємо, затримали співробітника Управління державної охорони, якого підозрюють в нападі на танцюриста Гончаренко.

Фото з Instagram Гончаренко

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