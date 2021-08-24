«Тепла, Смачна, Рідна і Сильна»: відомий телеведучий вразив постом про Україну

Український актор і телеведучий Андрій Бідняков креативно привітав країну і її громадян з Днем незалежності, порівнявши її з мудрою матір'ю, і назвавши теплою, смачною, рідний і сильною.

Свій пост в Instagram він проілюстрував відео з Буковеля, де Бідняков побував минулої зими, зазначивши, що в країні залишилося ще дуже багато місць, де він не був.

«Ти їх не приховуєш … просто ми далеко не завжди довіряємо. Думаємо, що таам краще, таам престижніше, таам модніше. Таам, де нас немає. Але ти все одно чекаєш. Ти чекаєш, щоб показати все те, що ми ще не бачили. Щоб пригостити тим, що ми ще не пробували. Ти, як мудра мати, не тягнеш насильно і не змушуєш … Ти знаєш, що все одно вдома краще. І твої будуть повертатися завжди», — написав шоумен.

Хейтери спробували вколоти автора, пам'ятаючи про недавні пости Біднякова зі США, мовляв, батьківщину любити зручніше на відстані, проте він роз'яснив їм, що зараз знаходиться якраз в Україні — у мами в Маріуполі.

Нагадаємо, нещодавно телеведучий записав гуморне відеопривітання воротареві збірної України з футболу Андрію П'ятову.

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