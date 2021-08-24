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Шоу-бізнес

Брежнєва подражнила шанувальників відео топлес

5:15 25 серпня 2021
Брежнєва подражнила шанувальників відео топлес

Співачка Віра Брежнєва, яка мріє про кругосвітню подорож в компанії чоловіка, Костянтина Меладзе, надихнула відданих фанів еротичним відео. Його вона запостила в Instagram.

У кадрах знаменита блондинка приймає душ, стоячи спиною до відеокамери.

Ролик з ефектами сповільненої зйомки викликав справжній ажіотаж — шанувальники відзначили підтягнуту фігуру улюблениці, а найсміливіші навіть попросили співачку повернутися до них.

Нагадаємо, раніше в мережу потрапило несподіване відео Віри Брежнєвої в компанії Максима Галкіна.

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