Хотіла приїхати в ЗАГС на верблюді: перші подробиці весілля Азізи

57-річна російська співачка Азіза, котра нещодавно вперше вийшла заміж, не робила з події гучне торжество. Про це вона розповіла в ефірі шоу «Андрій Малахов. Прямий ефір».

Обранцем співачки став італійський бізнесмен Алессандро Лорте — він на 16 років молодше нареченої. За словами Азізи, вона послухала маму, яка радила зберігати своє щастя в тиші. Тому на весільне торжество в Підмосков'ї були запрошені тільки близько 30 осіб — родичі та друзі.

Зірка 90-х прибула на розпис в образі східної принцеси — її несли в подобі паланкіна м'язисті чоловіки. Азіза зазначила, що не змогла знайти верблюда, на якому хотіла приїхати.

Співачка змінила прізвище та заявила, що широке весілля вони з чоловіком планують відсвяткувати в Італії 15 вересня — з родичами Алессандро. Чоловік повністю оплатив весілля.



Нагадаємо, заміж покликали й відому українську співачку Наталію Могилевську, але вона вирішила запитати поради в соцмережі.

Фото: скріншот відео «КП»

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