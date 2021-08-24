Помер легендарний барабанщик Rolling Stones Чарлі Воттс

У вівторок, 24 серпня, в одній з лондонських лікарень у віці 80 років помер ударник легендарної рок-групи The Rolling Stones Чарлі Воттс. Сумну новину повідомив його прессекретар Бернард Доерті. «Чарлі помер в оточенні близьких», — йдеться в його заяві.

Причина смерті поки не називається. Доерті сказав, що мова йде про якусь «медичну процедуру». Відомо, що у 2004 році у Воттса виявили рак горла. Він пройшов курс лікування, який тривав чотири місяці. Після цього лікарі сказали, що хвороба відступила.

Члени групи The Rolling Stones: Ронні Вуд, Кіт Річардс, Мік Джаггер, Чарлі Воттс

Воттс прийшов до The Rolling Stones спочатку її існування — у 1963 році. Разом з Міком Джаггером та гітаристом Кітом Річардсом Чарлі був постійним членом групи. Він брав участь у записі всіх її альбомів і у всіх гастролях. Однак нещодавно Уоттс заявив, що не зможе відправитися з групою в турне у вересні. Саме тоді стало відомо, що музикант почувається недобре. Чарлі повідомив, що йому зробили операцію, яка пройшла успішно, однак тепер йому потрібен курс відновлення. Воттса під час турне повинен замінити Стів Джордан.

У 2016 році американський журнал Rolling Stone включив Чарлі Воттса до списку кращих рок-барабанщиків в історії, поставивши його на 12-е місце.

На відміну від своїх партнерів по групі, та й багатьох інших рок-музикантів Уоттс відрізнявся спокоєм та майже ніколи не потрапляв у скандали. Він одружився у жовтні 1964 року на Ширлі Енн Шеферд та прожив з нею все життя. У 1968 році у них народилася донька Серафіна.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про смерть Джої Джордісона, ударника культової рок-групи Slipknot. Він помер уві сні у віці 46 років.

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