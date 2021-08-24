«Мудрість, Майбутнє і Вічність»: Данилко заінтригував фото з дитиною

Шоумен Андрій Данилко, більш відомий створеним ним легендарним образом Вєрки Сердючки, заінтригував ілюстрацією до привітання з Днем незалежності.

У свій Instagram Данилко запостив фото з екранною «мамою», актрисою Інною Білоконь, і невідомим хлопцем, якого Інна та Андрій взяли на руки.

При цьому всі були одягнені в розкішні вишиванки.

«З Днем Незалежності. На фото: Мудрість, Майбутнє і Вічність», — свідчить підпис до знімка.

Першими на привітання відреагували Віра Брежнєва, Леся Никитюк і Даша Астаф'єва, що залишили під постом смайлики.

«І справді вічність», — відреагувала одна з прихильниць.

Нагадаємо, раніше Данилко довелося спростовувати слова продюсера Юрія Нікітіна про наявність у нього серйозних проблем зі здоров'ям. Тоді він зазначив, що «новину» радісно підхопили росЗМІ.

Фото instagram.com/v_serduchka/

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