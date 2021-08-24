Влад Яма мало не помер через меду: танцюрист показав відео

З відомим українським хореографом Владом Ямою сталася біда — він пережив алергічний набряк Квінке. Про те, що трапилося танцюрист і телеведучий розповів в Instagram, нарікаючи, що зриває прийдешній прямий ефір і зйомки в Запоріжжі.

Причиною алергічної реакції стала вечеря з друзями в ресторані, де його нагодували стравою з медом.

Чоловікові було так погано, що він не зміг дістатися до медиків сам — довелося викликати «швидку допомогу».

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Як виявилося, в одне з блюд, яке він замовляв, мед поклали замість заявленої в меню карамелі. А у Влада на мед — сильна алергія.

«У закладі вибачилися і пообіцяли зробити висновки. Хоча така помилка може коштувати життя «, — сказав Влад на відео в сторіз.

Нагадаємо, раніше телеведучий потрапив в небезпечну ситуацію на відпочинку в Греції.

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