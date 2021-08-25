«Зошит війни» та «Кодекс кілера»: що дивитися в кіно з 26 серпня

У четвер, 26 серпня, в український прокат виходять шість нових фільмів. Ще одна стрічка — документальна — «Зошит війни», знята вітчизняними кінематографістами, — з'явилася у кінотеатрах 24 серпня, у День незалежності України. Для сімейного походу в кіно пропонується норвезький повнометражний анімаційний фільм «Двоє друзів і борсук». На право називатися фільмом тижня претендує фентезі «Легенда про Зеленого лицаря» з Девом Пателем у головній ролі. Шанувальники Семюела Л. Джексона та Майкла Кітона зможуть побачити своїх кумирів у бойовику «Кодекс кілера». Цінителі французького кіно отримали можливість подивится відразу два нових фільми — фантастику «Остання місія Пола В. Р.» і драму для дорослих «Сексуальна залежність» з Сергієм Полуніним у головній ролі. Нарешті, тих, хто любить жахіття, може зацікавити «Кендімен».

«Зошит війни»

(12+, Україна, Babylon'13, документальний фільм)

Режисер Роман Любий створив цей фільм з особистих відео, знятих українськими військовими та добровольцями на свої телефони й камери. Це дозволило йому показати глядачам, що відбувається насправді на фронті. Там діють свої закони, той світ відрізняється від звичайного. Там у людей інша поведінка, інші стосунки, своєрідний гумор. Герої прокидаються та засинають, радіють і плачуть, знімають відео й завжди відчувають, що запис може закінчитися в будь-який момент… Світова прем'єра стрічки відбулася минулого року на фестивалі документального кіно Docudays UA. Крім того, «Зошит війни» став переможцем Національного конкурсу 4-го кінофестивалю Kharkiv MeetDocs.

«Двоє друзів і борсук»

(6 +, Норвегія, Headspin, анімаційний фільм для сімейного перегляду)

Друзі Тутсон і Людивуд, а також їхній борсук живуть безтурботно в тунелі. Вони співають пісні, поїдають у великих кількостях смачний джем і дружньо жартують один з одного. Але якось до них приходить сувора провідниця поїздів з вимогою про виселення. Тунелі призначені для поїздів, а не для людей, і вони всі повинні негайно забратися. Друзі вирішують звернутися по допомогу до діда Тутсона, легендарного капітана піратів. Є тільки одна невелика проблема — його потрібно знайти! В Європі мультфільм зібрав у прокаті 2,8 мільйона доларів.

«Легенда про Зеленому лицаря»

(16+, США, A24, фентезі, бюджет — 15 мільйонів доларів)

В основу фільму покладена поема «Сер Гавейн і Зелений Лицар», написана невідомим автором у XIV столітті. У ній розповідається про пригоди племінника легендарного короля Артура на ім'я Гавейн. Поема має величезне значення для всієї британської літератури. Твір витримав кілька екранізацій, включно зі стрічкою «Легенда про сера Гавейна та Зеленого лицаря», в якій одну з головних ролей виконав Шон Коннері. Американському режисерові Девіду Лоурі потрібна була сміливість, щоб взятися за цей матеріал. Аж надто добре ця історія відома більшості британців. Лоурі не новачок, його стрічки відрізняються авторським стилем, у них дуже високий рейтинг. Він зняв «В бігах», «Піт і його дракон», «Історія примари», «Старий з пістолетом». Роль сера Гавейна дісталася відомому акторові Деву Пателю, який прославився після гучної картини «Мільйонер з трущоб». Його партнеркою стала володарка премії «Оскар» Алісія Вікандер («Дівчина з Данії»). На сайті рецензій Rotten Tomatoes рейтинг фільму становить 88%. Критики високо оцінили стрічку та гру Пателя. Є інформація, що вже вирішено знімати сиквел. В американському прокаті стрічка зібрала поки що 15,7 мільйона доларів.

«Остання місія Пола В.Р.»

(12+, Франція, Digital District, фантастика)

Таємничий червоний місяць загрожує існуванню людства на Землі. Єдина надія на порятунок — Пол, кращий астронавт свого покоління. Але за кілька годин до старту рятувальної місії він зникає… В Інтернеті фільм відомий як «Останній день Землі», що нагадує про першу стрічку знаменитого Люка Бессона «Остання битва». У ній головну роль виконав тоді ще нікому не відомий Жан Рено, нині зірка світового кінематографа. Актор погодився зіграти у Ромена Кіро, тому що йому сподобався сценарій. Роль астронавта Пола дісталася французькому акторові Г`юго Бекеру. Він зіграв у серіалі «Пліткарка». Кіро не приховує, що на нього суттєво вплинув культовий фільм Рідлі Скотта «Той, що біжить по лезу».

«Кодекс кілера»

(18+, США, Lionsgate, трилер, бойовик)

Головна героїня фільму — найманий вбивця. Вона народилася в Сайгоні. Саме там її знайшов колись професійний вбивця після масової різанини. Він забрав дівчинку собі та виховав за своєю подобою. І ось через багато років хтось розправився з ним. Його учениця має тепер повернутися до В'єтнаму, справедливо вважаючи, що вбивця її вчителя ховається там. А вона жадає розплати… Головні ролі у стрічці виконали Меггі Кью («Місія нездійсненна 3»), Семюел Л. Джексон («Міцний горішок 3», «Охоронець кілера») та володар премії «Золотий глобус» Майкл Кітон («Бетмен», «Бердмен»). Зняв фільм новозеландський режисер Мартін Кемпбелл, який прославився двома частинами про Зорро у виконанні Антоніо Бандераса. «Кодекс кілера» отримав суперечливі оцінки критиків. А ось журнал Taekwondo Life Magazine назвав його «стильним фільмом, який обов'язково мають подивитися всі шанувальники бойовиків».

«Кендімен»

(16+, США, Universal Pictures, жахи)

Фільм є сиквелом культового фільму жахів 1992 року «Кендімен», знятого Бернардом Роузом за мотивами одного з оповідань з «Книги крові» Клайва Баркера. І це вже четверта стрічка про Кендімена. Перша частина зібрала в американському прокаті 25,8 мільйона доларів. «Кендімен 2: Прощання з плоттю» вийшов у 1995 році та приніс 13,9 мільйона доларів. «Кендімен 3: День мерців» у 1999 році виявився настільки невдалим, що його не стали показувати в кінотеатрах. Тоді ж було вирішено відмовитися від зйомок четвертого фільму. Однак тепер студія Universal Pictures ризикнула повернутися до цієї страшної міській легенді. Кендімен, як і в попередніх частинах, зіграв Тоні Тодд. Головну роль виконав Яг'я Абдул-Матін II («Аквамен»). Головну жіночу роль дали Тейоне Парріс, зірці мінісеріалу «ВандаВіжен». Режисером виступила Ніа Да Коста («Лісок»).

«Сексуальна залежність»

(18+, Франція — Бельгія, Les Films Pelléas, драма)

Світова прем'єра фільму мала відбутися у травні 2020 року на Канському міжнародному кінофестивалі, однак його скасували через пандемію коронавірусу. Тепер стрічка виходить у прокат. Це історія француженки, яка втрачає голову від пристрасті. Об'єктом її бажань стає російський дипломат. Але ці стосунки від початку приречені. Він не вільний. Вони абсолютно різні люди. У них немає майбутнього… Зняла фільм за власним сценарієм французька режисерка з ліванськими коренями Даніелл Арбід. Головні ролі виконали Летиція Дош («Мій король», «Наше літо») та скандально відомий український танцівник Сергій Полунін. В Інтернеті фільм відомий як «Звичайна пристрасть».

Дізнатися, які фільми вийшли в кінотеатрах України на минулому тижні, та подивитися трейлери до них можна тут.

Раніше «ФАКТИ» також публікували інтерв'ю зі знаменитим американським актором і режисером Шоном Пенном, якому 17 серпня виповнився 61 рік.

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