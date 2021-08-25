Після місяців лікування Олена Мозгова озвучила свій діагноз

Продюсер Олена Мозгова, яка розповіла раніше про серйозні проблеми зі здоров'ям, розкрила подробиці своєї хвороби. Відверто говорити про здоров'я вона зважилася через докори, які посипалися на неї після публікації яскравих фото з фестивалю «Чорноморські Ігри» в Скадовську. Олена в складі журі оцінювала виступи юних виконавців. Кожного дня Мозгова тішила око красивим вбранням.

Варто зазначити, Олена помітно схудла.

Для одного з вечорів Олена обрала сарі.

Деякі коментатори в соціальних мережах дорікають продюсерці в тому, що вона «придумала собі хворобу».

«Розумієте, якщо я публікую фотографії, на яких добре виглядаю, тексти, в яких я не нию і не скаржуся, це не означає, що «в Багдаді все спокійно», що «вигляд на мільйон, ніяких ознак хвороби», «може, це ви собі придумали, коли хворіють, не їздять по фестивалях» і так далі, це не зовсім адекватна реакція в будь-якому випадку.

Поки я «їздила», робилися чергові аналізи і підтвердився діагноз. Знайдена причина, наслідки якої я лікувала майже два місяці. Так, я впоралася за цей час з нереальними болями і паралічем м'язів половини обличчя і ще більшою кількістю «приємностей», які несе в собі ця інфекція. За фактом аналізів, це хвороба Лайма або бореліоз. Кому цікаво що це, гугл вам на допомогу", — розповіла Олена Мозгова в Facebook.

Вона також додала, що попереду чекає тривале лікування. Також вона попросила позбавити її порад та рецептів.

Раніше Олена Мозгова опинилася в лікарні через болі в спині.

Нагадаємо, вперше в історії «Чорноморських Ігор» обрали двох переможців.

Раніше засновник фестивалю Микола Баграєв в інтерв'ю «ФАКТАМ» розкрив подробиці нинішніх «Ігор».

фото Facebook.com/olenamozgova

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