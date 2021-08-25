Тіна Кароль заспівала з Андреа Бочеллі та вразила ексклюзивним вбранням на День Незалежності
Співачка Тіна Кароль вразила ексклюзивним вбранням, в якому з'явилася на святкових заходах до Дня Незалежності України. Зірка підготувала чотири яскравих образи.
Для концерту на площі Конституції біля Маріїнського парку в Києві, в якому заспівала зі світовою легендою музики, володарем премії «Греммі», Андреа Бочеллі, Тіна обрала жовту сукню з шовку від Georges Chakra. З Андреа Бочеллі також виступила Джамала.
Для виступу на «Олімпійському» Кароль обрала унікальну світлодіодну сукню від Clara Daguin. Наряд також існує у віртуальному форматі, кожен може завантажити програму від DRESSX в App store, і приміряти плаття на собі.
Для виступу біля Золотих воріт Тіна обрала білу сукню, оздоблену дорогоцінним камінням, від кутюр'є Georges Chakra. Вбрання важить 10 кілограмів.
Раніше співачка взяла участь у премії «Національна легенда України». Вона презентувала нагороду для Софії Ротару. Для урочистої церемонії Тіна вибрала ніжно-блакитне плаття houte couture від Azziandosta.
«ФАКТИ» також повідомляли, як пройшов святковий концерт на Олімпійському.
Нагадаємо, Дмитро Монатік з нагоди свята отримав звання заслуженого артиста України.
фото Instagram.com/_fantina718
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter