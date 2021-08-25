Василь Вірастюк вразив новим татуюванням до Дня Незалежності
Новоспечений народний депутат від президентської «Слуги народу» Василь Вірастюк оригінально відзначив 30-річчя Незалежності України. На честь цієї події він зробив нове татуювання на шиї — у вигляді стилізованого козацького тризуба.
«До Дня Незалежності України», — коротко прокоментував знімок богатир.
Фоловери із захопленням зустріли перетворення, залишивши оптимістичні смайлики і назвавши малюнок дуже крутим і сильним.
Нагадаємо, нещодавно телеведучий Анатолій Анатоліч здивував тату, присвяченим новонародженому сину Нілу .
Фото instagram.com/vasylvirastyuk/428
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