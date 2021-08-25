26.64 / 26.83 31.11 / 31.46
Київ: +22
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Василь Вірастюк вразив новим татуюванням до Дня Незалежності

15:01 25 серпня 2021
Василь Вірастюк

Новоспечений народний депутат від президентської «Слуги народу» Василь Вірастюк оригінально відзначив 30-річчя Незалежності України. На честь цієї події він зробив нове татуювання на шиї — у вигляді стилізованого козацького тризуба.

«До Дня Незалежності України», — коротко прокоментував знімок богатир.

Фоловери із захопленням зустріли перетворення, залишивши оптимістичні смайлики і назвавши малюнок дуже крутим і сильним.

Нагадаємо, нещодавно телеведучий Анатолій Анатоліч здивував тату, присвяченим новонародженому сину Нілу .

Фото instagram.com/vasylvirastyuk/

428

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Виплата пенсій з 1 вересня: яких змін очікувати

Виплата пенсій з 1 вересня: яких змін очікувати

Вакарчук

У Вакарчука народився син від нової дівчини, — ЗМІ

Василь Ломаченко та Іван Редкач

Усик платив гроші своєму другові Ломаченку за те, що жив у нього вдома, — Іван Редкач

Студентки

«Росіяни краще за українців»: студентки з Сум потрапили в скандал, погрожуючи спалити прапор своєї країни

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.