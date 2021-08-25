Війну зірок завершено? Алла Пугачова привітала сина Софії Ротару з днем народження

У День Незалежності України, 24 серпня, Руслану Євдокименку, синові співачки Софії Ротару, виповнився 51 рік. У Instagram своєї матері він отримав привітання й від зірок шоу-бізнесу, в тому числі від Алли Пугачової.

«З днем народження, дорогий Руслан. З днем народження, любов і гордість моя. Будь здоровий і щасливий, бережи себе! «- написала Ротару.

Іменинника тут же привітала й Алла Пугачова, котра вважалася головною конкуренткою Софії Ротару на радянській естраді.

Руслан відповів їй: «Дякую Вам».

Іменинника привітала також дружина Євдокименка, Світлана.

«З днем народження, Руслан. З любов'ю, теплом і підтримкою», — написала вона.

«Спасибі, кохана», — відповів Євдокименко.

Нагадаємо, Софія Ротару отримала нагороду від президента України.

Фото з Instagram sofiarotaru. official

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