Особистий «Боїнг» і перекритий «Бориспіль»: Макс Барських випустив кліп за 300 тисяч доларів

Популярний співак Макс Барських, який став зірковим гостем «Чорноморських Ігор», вразив новим кліпом-мюзиклом Just Fly. Це титульний трек з майбутнього альбому артиста.

«Я кидаю виклик сучасним трендам. На мій погляд, в них багато темного і однотипного. Давно зловив себе на думці, що перестав слухати те, що зараз популярне. Сьогодні мене заворожує музика 50-х — ця епоха і стала лейтмотивом „JUST FLY“ — своєрідною мантрою гарного настрою», — каже Макс.

Знімали кліп у одному з терміналів аеропорту «Бориспіль». У зйомках ключової сцени було задіяно 20 одиниць спецтранспорту, п'ять сучасних пасажирських літаків, включаючи Boeing 737−800.

Головну жіночу роль у кліпі виконала модель Катрін Барк.

«Ми довго шукали героїню для нашого кліпу, так як в головній ролі я хотів бачити дівчину в стилі фільмів Вуді Алена. Разом з Катею ми репетирували більше двох тижнів», — коментує артист.

Режисером кліпу став Алан Бадоєв. Як вдалося дізнатися «ФАКТАМ», бюджет роботи становить приблизно 300 тисяч доларів. Це найдорожчий кліп в кар'єрі Макса Барських.

Раніше Макс Барських розповів, як в Лос-Анджелесі влаштував алкогольні змагання з Джастіном Бібером.

«ФАКТИ» також повідомляли про те, що DZIDZIO вразив потужним виконанням української пісні «Стоїть гора високая».

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