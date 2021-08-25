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Захотів стати «поп-королевою»? Кіркоров вирядився у сукню на вечорі Баскова

19:53 25 серпня 2021
Кіркоров

Російський співак Філіп Кіркоров, якому все ж заборонили в'їзд в Україну, з'явився на музичному конкурсі «Нова хвиля» в Сочі у незвичайному вбранні. Артист вийшов на сцену у білому хітоні, підв'язаному синім паском з орнаментом, усередині якого зображені ромашки. На голові у нього був стильний лавровий вінок.

На своїй сторінці в Instagram поп-король російської естради опублікував кілька знімків.

«Вітаю мого друга Миколу Баскова з творчим вечором на честь 45-річчя в рамках фестивалю» Нова хвиля «…Тепер твоя черга готувати запальний танець на мій триб'ют. У тебе у першого право вибору пісні на мій ювілейний вечір на «Новій хвилі 2022» — написав він.

Передплатники артиста прийшли у захват від його екстравагантного вбрання.

«Класна сукня», «В якості нижнього шару я б рекомендувала шортики більш довгі», «Насправді це грецька туніка», «Шикарно !!! А туніка і справді зайшла !!! Правильне було рішення», — написали вони.

Нагадаємо, нещодавно у Нью-Йорку Кіркоров потрапив в курйозну ситуацію з пітоном.

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