У травні помітили вагітною: ЗМІ назвали ймовірну маму сина Вакарчука

Первістка фронтмену групи «Океан Ельзи» Святославу Вакарчуку могла народити продюсер провідного українського продакшена Radioaktive Film 39-річна Євгенія Яцута. Про це повідомляє ТСН.

Яцута була виконавчим продюсером кліпу «Океану Ельзи» «В небо жене».

За інформацією ресурсу, в травні цього року на одному з публічних кінозаходів, її помітили вагітною.

Нещодавно в Facebook Євгенія просила друзів допомогти знайти їй двох цілодобових нянь для дітей. Відомо, що у Євгенії є донька Софія від першого шлюбу.

Ще одним підтвердження може служити спогад у соцмережі Яцути з вінком на Івана Купала із загадковим написом: «Мій вінок таки доплив до призначення».

Нагадаємо, в пресслужбі Святослава Вакарчука підтвердили, що у артиста народився син, назвали його на честь діда — Іваном. Інших подробиць не повідомили і попросили з розумінням поставитися до приватного життя зірки.

Як відомо, цього літа Вакарчук повідомив про розлучення з Лялею Фонарьовою, з якої він був разом протягом 20 років.

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