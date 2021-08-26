«Відчула подих осені»: Злата Огневич порадувала шанувальників пікантною фотосесією у сукні-комбінації

Українська співачка Злата Огневич, героїня другого сезону шоу «Холостячка», вирішила скористатися своєю популярністю, що стрімко зростає, й порадувала шанувальників пікантними фото в Instagram.

Співачка опублікувала серію фотографій, на яких спокусливо позувала в атласній сукні на тонких бретелях без бюстгальтера.

На одному зі знімків вона показала спокусливі груди в декольте сукні-комбінації.

На другому постала перед глядачами точеним профілем, а на третьому стала в отворі дверей, продемонструвавши свою витончену фігурку.

Ще на одному — Злата вийшла на балкон, посвітивши своїми принадами.

«Відчуваю подих осені», — підписала пост виконавиця.

Більшість фанатів співачки написали у коментарях масу компліментів, хоча деякі вважають фотосесію «вульгарною».

Водночас знайшлися і ті, хто побачив «глибокий сенс» у пості — на їхню думку, «відчула подих осені» — значить «готується до нового сезону» Холостячки 2 «, яка, як відомо, вийде на телеекрани вже 17 вересня. При цьому поки що навіть обізнані шанувальники не з'ясували, кого вибрала 35-річна Огневич.

Нагадаємо, в середині вересня на ТБ стартує другий сезон шоу «Холостячка», де головною героїнею стане співачка Злата Огневич. На відміну від Ксенії Мішиної, Златі доведеться вибирати не з 16, а з 25 чоловіків.

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