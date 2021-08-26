У РФ екстрено шпиталізували 90-річного актора Івана Краска

90-річний актор, народний артист Росії Іван Краско, який став взимку минулого року батьком вшосте, екстрено шпиталізований у Санкт-Петербурзі.

Як пише «ЕГ», актора з інсультом доставили у реанімаційне відділення центру Алмазова.

Іван Краско погано себе почував кілька днів, однак відмовлявся звертатися до медиків. Та невдовзі на дачі йому стало так погано, що довелося викликати екстрену бригаду — медики діагностували у нього інсульт і відвезли у лікарню.

Іван Іванович Краско — народний артист Росії, актор театру і кіно, режисер. Відомий за стрічками «Принц і жебрак», «Кінець імператора тайги», «Пан оформлювач», «Син полку». Він — батько іншого відомого актора, Андрія Краска, який помер у 2006 році на зйомках фільму «Ліквідація»

Народний артист був одружений чотири рази, різниця у віці між актором і його останньої обраницею, Наталією Шевель, становила 60 років. Подружжя розлучилося після трьох років спільного життя.

Раніше повідомлялося, що про намір вийти заміж за 90-річного актора заявляла Наталя Смикова.

Фото з Вікіпедії.

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