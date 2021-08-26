26.67 / 26.86 31.18 / 31.52
Київ: +15
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

У РФ екстрено шпиталізували 90-річного актора Івана Краска

10:24 26 серпня 2021
Іван Краско

90-річний актор, народний артист Росії Іван Краско, який став взимку минулого року батьком вшосте, екстрено шпиталізований у Санкт-Петербурзі.

Як пише «ЕГ», актора з інсультом доставили у реанімаційне відділення центру Алмазова.

Іван Краско погано себе почував кілька днів, однак відмовлявся звертатися до медиків. Та невдовзі на дачі йому стало так погано, що довелося викликати екстрену бригаду — медики діагностували у нього інсульт і відвезли у лікарню.

Іван Іванович Краско — народний артист Росії, актор театру і кіно, режисер. Відомий за стрічками «Принц і жебрак», «Кінець імператора тайги», «Пан оформлювач», «Син полку». Він — батько іншого відомого актора, Андрія Краска, який помер у 2006 році на зйомках фільму «Ліквідація»

Народний артист був одружений чотири рази, різниця у віці між актором і його останньої обраницею, Наталією Шевель, становила 60 років. Подружжя розлучилося після трьох років спільного життя.

Раніше повідомлялося, що про намір вийти заміж за 90-річного актора заявляла Наталя Смикова.

Фото з Вікіпедії.

462

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Виплата пенсій з 1 вересня: яких змін очікувати

Виплата пенсій з 1 вересня: яких змін очікувати

лічильники

Нові тарифи на електроенергію: як українцям вписатися в норму й платити менше

Оля Полякова

Оля Полякова оцінила вокальні дані Тіни Кароль після її дуету з Андреа Бочеллі

Ротару

Софія Ротару «змусила» танцювати під свою пісню подругу Зеленського Кравець та її доньку Марію

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.