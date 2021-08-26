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Шоу-бізнес

Дочка Мадонни Лурдес стала обличчям Swarovski

12:53 26 серпня 2021
Мадонна і Лурдес

Дочка 63-річної американської співачки Мадонни продовжує будувати свою власну кар'єру. 24-річна Лурдес Леон взяла участь у рекламній кампанії Swarovski — виробника прикрас і декоративного скла. Вона представила нову колекцію, натхненну поп-артом.

Лурдес вже знімалася у фотосесіях для таких брендів як Stella McCartney і Marc Jacobs. А недавно вона стала однією з восьми супермоделей, чиє фото прикрасило обкладинку вересневого номера журналу Vogue — разом з Белою Хадід, Кайей Гербер, Анок Яй, Юмі Ну та іншими зірками подіуму.

Раніше «ФАКТИ» писали, що дочка Мадонни знялася у відвертій фотосесії і розповіла, хто був її першим бойфрендом.

Фото Instagram / Swarovski / Vogue

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