«Було жахливо бридко»: екс- «татушка» Олена Катіна розповіла про страшні деталі зґвалтування, яке пережила в 11 років

Після зізнань Ані Лорак про харасмент, багато російських зірок стали ділитися своїми історіями про домагання, а також розповідати про зґвалтування, яке їм довелося пережити в юності або навіть у дитинстві.

Колишня солістка групи tATu 36-річна Олена Катіна в програмі «Секрет на мільйон» розповіла Лері Кудрявцевій про страшний інцидент, що стався, коли їй було всього 11 років.

Олена вперше зважилася розкрити деталі зґвалтування, пише «ЕГ».

«Я дотепер пам'ятаю його обличчя. Було так бридко, це було жахливо бридко. Я зараз про це розповідаю без сліз, бо це опрацьовано з психологом. Я дуже довго над цим працювала», — сказала Катіна.

Жінка уточнила, що готова згадати страшну історію, тому що це може допомогти іншим підліткам дати собі раду у подібній ситуації.

Раніше Катіна сказала, що для неї все закінчилося без сильних потрясінь й без серйозних травм.

Нещодавно «ФАКТИ» писали про зґвалтування у Кривому Розі на випускному вечорі. Там учитель зґвалтував випускницю. Батьки дівчини заявили у поліцію. Після цього постраждалу почали цькувати, а насильника захищати.

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