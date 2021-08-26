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«Нам не треба підтримувати стосунки»: Леонтьєв висловився про дружину, що живе в США

14:55 26 серпня 2021
Леонтьєв

Російський співак Валерій Леонтьєв багато років одружений на Людмилі Ісакович, яка живе в США. Через роботу артиста їм з дружиною часто доводиться перебувати у розлуці.

За словами співака, якщо у шлюбі все добре, то подружжю і не треба ні про що турбуватися, пишуть «Дни.ру».

А підтримувати відносини треба, коли вони на межі розвалу або коли між людьми є щось липке, те, що не відбулося.

Нагадаємо, Валерій Леонтьєв і Людмила Ісакович офіційно зареєстрували свій шлюб у 1998 році, але до весілля вони багато років були разом. Примітно, що навіть через роки стосунки між ними не змінилися. Леонтьєв продовжує робити дружині подарунки і радувати сюрпризами.

Раніше Валерій Леонтьєв назвав людину, з якою його все життя пов'язують романтичні стосунки.

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