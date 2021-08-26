Вдарили по голові двічі: розкрилися сенсаційні дані загадкової загибелі Легкоступової

Рівно через рік після смерті співачки Валентини Легкоступової у серпні 2020 року, квартиру якої захопив вдівець — яхтсмен Юрій Фірсов, з'ясувалася важлива деталь, яка стосується її тих подій.

Як пише Teleprogramma, співачку не менше двох разів ударили по голові тупим предметом. Про це виданню заявив адвокат Сергій Жорін. Нагадаємо, що співачку з травмою голови знайшла дочка Анетта Бриль. Стверджувалося, що Легкоступова невдало впала у ванній. Її госпіталізували, проте вона впала у кому та померла.

«У матеріали кримінальної справи надійшло медичне дослідження, яке вказало на те, що все-таки смерть Валентини Легкоступової настала у результаті насильницьких дій та удару по голові тупим предметом не менше двох разів. Такий висновок зараз є у матеріалах кримінальної справи, у зв'язку з чим слідство призначило ще одну комплексну експертизу. І зараз ми чекаємо її закінчення», — заявив адвокат.

Сергій Жорін звернув увагу на те, що вдівець Легкоступової Фірсов «постійно змінює свідчення»: «Спочатку Фірсов, відповідаючи на запитання про те, чому він не викликав швидку допомогу після інциденту, стверджував, що він не бачив моменту падіння. А потім він же театрально падав у ванній і передбаннику, показуючи, як падала сама Валентина. Фірсов не міг не розуміти, що відбувається з його дружиною, оскільки все ліжко було в крові».

Адвокат також зазначив, що до цього часу нема відповіді на запитання, звідки з'явилася кров на рушнику, в який була загорнута гантель. До речі, родичі співачки вважали, що саме цей спортивний інвентар міг бути знаряддям вбивства.

Він також нагадав, що вдівець Легкоступової, не попередивши нікого, зламав замки у квартирі співачки і влаштувався там, обладнавши приміщення та під'їзд будинку камерами відеоспостереження. За словами захисника, квартира — мета Фірсова, який, до речі, подав позов на інших родичів, щоб вони разом з ним оплачували комунальні витрати.

«Звичайно, співвласники повинні утримувати своє майно. Але, з іншого боку, у них немає доступу до розпорядження ним. Але у Анетти принципова позиція — не брати участь у всіх перформансах Фірсова. Але, можливо, з часом вона зміниться», — додав Сергій Жорін.

Нагадаємо, що нещодавно на Юрія Фірсова в студії одного з телеканалів напав чоловік. Він стверджував, що яхтсмен наймав його для ремонту будинку, проте не розплатився з робітником.

Фото зі сторінки Валентини Легкоступової у соціальних мережах.

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