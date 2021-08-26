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А як же Анна Богдан? «Холостяк» Заливако розсипався в компліментах шикарній дівчині

16:12 26 серпня 2021
залівако шапоренко і богдан

Колишній «Холостяк» Михайло Заливако, який на шоу знайшов свою долю в особі Анни Богдан, зізнався, що вірить не тільки в романтичні відносини між чоловіком і жінкою, а й в щиру дружбу з протилежною статтю. Вірить Михайло не гіпотетично, а дуже практично: Залівако засипав компліментами красуню-білявку Жанну, що покликала друга на свій день народження.

«Я вірю в дружбу між чоловіком і жінкою. Я знаю, що з нею ми близькі по духу, а ще важливо — по гумору! Не хочу багато розписувати, можу сказати, що з цією людиною можна померти від сміху і так само класно душевно поговорити», — розповідає Михайло про Жанну.

Чоловіки-підписники Михайла щиро радіють за нього і за таку дружбу. А ось жіноча аудиторія налаштована недовірливо.

Дами підозрюють, що в захваті від своєї дружби лише Михайло і Жанна, а Анні все, що відбувається, навряд чи приносить велику радість.

Нагадаємо, Анна Богдан, розповідаючи про відносини з Заливако, зізналася, що вже обговорила з партнером майбутніх дітей. Пара провела літо в романтичних поїздках.

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