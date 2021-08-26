Улюбленець вовчиць Винник потрапив під шквал критики: що сталось

Олег Винник після святкового ТВ-концерту до Дня Незалежності опинився під вогнем критики. Деякі прихильниці запідозрили, що свою пісню-візитівку про молоду вовчицю Винник виконував під фонограму. Свої претензії глядачки висловили на сторінці співака в Instagram.

Виннику дорікнули, що виконавцю його рівня халтурити і співати під фонограму — просто негідно.



Втім, у Винника знайшлися і захисники: оманливе враження з приводу розходження картинки і звуку могло виникнути через проблеми при підготовці ТВ-версії концерту.

У будь-якому випадку шанувальниці раді, що для виступу Олег вибрав саме «Вовчицю».

Нагадаємо, Олег Винник в День Незалежності України брав участь в концерті на НСК «Олімпійський» з піснею Юрія Рибчинського та Миколи Мозгового «Минає день».

Фото olegg. vynnyk/Instagram

94

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter