«Я досягла багато чого»: Приходько відреагувала на скандал на популярному шоу

Співачка Анастасія Приходько після скандалу на шоу «Співають всі» відповіла хейтерам. Співачку жорстко розкритикували через те, що вона «засудила» одного з учасників відбору. Приходько зі свого боку вважає, що нічого не порушила і має повне право на власну думку, про що і заявила в Instagram.

«Коли ви говорите, що я не маю права судити і висловлювати свої позицію — я досвідчений артист з музичною освітою, і мене запросили в це шоу. Так, що все я маю», — наполягає співачка.

Тим, хто називає Приходько невдахою і натякає на кінець її сценічної кар'єри, співачці теж є що сказати.

«Коли ви говорите, що я нічого не добилася — я думаю, що ви жалюгідні. Я досягла багато чого і залишилася Людиною… Я заробила все чесно, до останньої копійки… Коли ви говорите, що я „сиджу вдома і там мені й залишатися“, я думаю про те, що, по-перше, не вам це вирішувати», — заявила зірка.

Нагадаємо, на шоу «Співають всі» на каналі «Україна» завдання учасника полягає в тому, щоб якомога більше членів журі встали і підспівували йому. Відбір ведуть 100 суддів, в тому числі і Анастасія Приходько. Один з учасників — 15-річний Олександр Балабанов — від більшості суддів отримав схвальні оцінки, але Приходько заявила, що ні пісня, ні поведінка виконавця їй не сподобалися.

Фото prykhodko_official / Instagram

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