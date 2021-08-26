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Переможець «Голосу країни» Сасанчин і його наречена Іванна вперше стануть батьками

23:06 26 серпня 2021
иванна і роман сасанчін

Переможець шоу «Голос країни» 19-річний Роман Сасанчин, який недавно повідомляв про заручини зі своєю дівчиною Іванною, незабаром стане батьком. Про свою вагітність Іванна розповіла в Instagram і показала кругленький животик.

У травні пара повідомила, що збирається одружитися. Роман уточнив, що вони хочуть розписатися в загсі, а велике свято для рідних влаштувати пізніше.

Перемога в шоу «Голос країни» для Романа Сасанчина була другим серйозним успіхом. А популярність співакові приніс успіх у другому сезоні «Голос. Діти». Роман розповідав в інтерв'ю «ФАКТАМ», що після перемоги його почали впізнавати і запрошували виступати на концертах, корпоративах, весіллях. За перемогу в шоу «Голос країни» Сасанчин став власником двокімнатної квартири в Києві і отримав можливість переїхати з Тернопільської області до столиці.

Фото sasanchyn_official / Instagram

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Переможець «Голосу країни» Сасанчин і його наречена Іванна вперше стануть батьками

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