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Тома Круза обікрали, викравши машину з його багажем

8:43 27 серпня 2021
Том Круз

Голлівудського актора Тома Круза обікрали в британському місті Бірмінгем, де зараз проходить знімання його нового фільму «Місія нездійсненна 7». Як повідомляє видання The Sun, невідомі зловмисники викрали автомобіль охоронця кінозірки. BMW X7 вартістю 140 тисяч доларів був припаркований біля готелю. Злодії зламали електронний замок машини за допомогою передавача радіосигналу.

Пізніше автомобіль вдалося знайти завдяки електронній системі стеження. Він був кинутий на вулиці. А все цінне, що було всередині, злодії встигли забрати з собою. У тому числі багаж і особисті речі Тома Круза, які оцінюються у тисячі доларів. 59-річний актор, якого охорона возила по місту в цій машині, розлютився, дізнавшись про те, що сталося.

Раніше «ФАКТИ» писали — Син Тома Круза і Ніколь Кідман з’явився в новому іміджі, змінившись до невпізнання.

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