«Треба все встигнути»: «бігун» Винник заінтригував фанатів

Олег Винник останнім часом помітно активізувався в соцмережах, але крім звичних фото і відео з гастролей, радує ще й межконцертними замальовками. Так, днями Олег заінтригував фотографією, де він кудись біжить. Підпис під знімком ще більш інтригуючий. «Біжу, адже треба все встигнути!» — пояснює Винник.

Шанувальники співака висловили свої версії, куди так поспішає їхній кумир. «Біжите до Вовчиці», «Вечірній кардіо», «Назустріч щастю».

А ще фанати підказують Виннику новий напрямок маршруту. Співака хочуть бачити в Харкові, Чернігові, Житомирі та інших містах.

Нагадаємо, на фанатських сторінках Винника порівнюють із коронованою особою і радіють, коли Олег ділиться дуже особистим: історіями про свої хобі, спогадами з дитинства.

Фото olegg. vynnyk/instagram

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