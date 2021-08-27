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Кім Кардаш’ян з'явилася на концерті Каньє Уеста у весільній сукні

11:03 27 серпня 2021
Кім Кардаш'ян

Попри те, що Кім Кардаш'ян, яка перехворіла раніше на коронавірус, знаходиться зараз в процесі розлучення зі своїм третім чоловіком Каньє Вестом (подружжя розлучилося в лютому цього року), вони продовжують підтримувати дружні стосунки. Так, Кім взяла участь в одному з концертів, присвяченому презентації нового альбому Каньє Donda.

Як повідомляє видання TMZ, захід відбувся на стадіоні в Чикаго. Кім несподівано з'явилася на сцені у весільній сукні від Balenciaga та в фаті. Це було частиною запланованого шоу і викликало захоплення глядачів. Кім і Каньє провели щось на зразок весільної міні-церемонії. Як стверджують інсайдери, це зовсім не означає, що пара вирішила возз'єднатися. Однак, вони назавжди залишаться однією сім'єю, разом виховуючи чотирьох своїх дітей, і завжди можуть розраховувати на підтримку один одного.

Раніше стало відомо, що 40-річна Кім навіть після розлучення не збирається відмовлятися від прізвища чоловіка. Згідно з офіційними документами вона зараз носить подвійне прізвище Кардаш’ян-Уест. Тим часом сам 44-річний Каньє Уест намір змінити ім'я і вже подав відповідну заяву. Він хоче називатися просто Йе.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Кім Кардаш’ян розридалася, назвавши себе невдахою через розпад третього шлюбу.

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