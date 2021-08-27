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Шоу-бізнес

58-річна Демі Мур в купальнику вразила фанатів

11:40 27 серпня 2021
Демі Мур

58-річна голлівудська зірка Демі Мур, яка нещодавно вразила шанувальників селфі в бікіні, опублікувала у себе в Instagram фото в червоному суцільному купальнику. Шанувальники акторки вибухнули компліментами, називаючи її «неймовірно сексуальною» і «абсолютно чудовою». Фігурі Демі могли б позаздрити жінки вдвічі молодші за неї.

Демі позувала в купальнику лінійки Andie Swim. Раніше вона разом з трьома своїми дорослими доньками знялася в рекламі цього бренду. Користувачі мережі заявили, що мама і її дочки все вчотирьох виглядають сестрами.

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