«Бджілка» подорослішала: співачка GROSU випустила нову версію свого хіта

Популярна співачка й акторка Аліна Гросу, яка відпочила нещодавно з Романом Полянським в Одесі, випустила нову версію свого хіта «Бджілка». Саме з цією піснею 22 роки тому вона починала свою сольну кар'єру. Тоді Аліні було п'ять років.

«Хочу віддати належне доленосному хіту, якому вже 22 роки. Я дуже ціную пісню „Бджілка“. Звичайно, бувало, мене злило те, що постійно просили і просять її заспівати, але вже давно змирилася з її призначенням в моєму житті. Оновлена „Бджілка“ — це абсолютно новий погляд на зміст пісні, на аранжування. Я давно виношувала ідею зробити її кардинально іншою, і, здається, мені це вдалося», — розповіла GROSU.

Аліна змінила аранжування, додала хіп-хоп і супроводила пісню динамічним відеорядом, в якому зібрані найяскравіші моменти одеського концерту.

Нагадаємо, нещодавно Аліна Гросу змінила імідж, перетворившись на вогняну кучеряшку. Артистка перестала приховувати свої стосунки з актором Романом Полянським. Разом вони працюють і відпочивають. Співачка поділилася, чим балує коханого і як вони ділять домашні обов'язки.

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