«Поки беруть»: Корольовій незнайомець запропонував мільйон

Російській співачці Наташі Корольовій її чоловік, Сергій Глушко (Тарзан), подарував портрет. Але один з шанувальників хоче купити цю роботу за мільйон доларів. Про це співачка повідомила в своєму Instagram.

«Подарунок від чоловіка! Але є таємничий незнайомець, який хоче купити портрет за 1.000.000! Шо робити? Ваші думки?» — запитує у підписників Наташа Корольова.

Деякі фоловери радять залишити портрет: «Не варто продавати. Подарунок, зроблений своїми руками, найдорожчий і цінний». Але багато хто впевнений, що треба вчинити раціонально: «Я б продала, а у чоловіка попросила новий портрет», «Провести виставку, а там і за 5.000.000, дивись, куплять», «Продавай, поки беруть».

Нагадаємо, нещодавно Наташа Корольова знайшла «заміну» Тарзану.

Фото з Instagram koroleva__star

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