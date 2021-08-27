«Красиво Саша фотографує»: фанати оцінили відпускні фото Мішиної

У мережі активно обговорювали відео, на якому знята пара, яка стоїть біля вікна у приміщенні аеропорту, і яка дуже схожа на Олександра Еллерта та екс-«холостячку» Ксенію Мішину, яка кинула свого обранця.

Це відео, схоже, стало причиною підвищеної уваги шанувальників пари до «відпускного» посту Ксенії, яка виклала фото в Instagram, розповівши, як вона «кайфує» на Кіпрі.

«Як же важливо давати собі відпочинок. Тотальне розслаблення. Просто не робити нічого. Бути ніким. Розчинитися у моменті. Нее вирішувати, не грати, не турбуватися. А лежати, спостерігати і заспокоїтися… Часом це дуже складно. Звичка все контролювати частенько бере своє», — таким коментарем актриса супроводила своє фото у басейні.

Фоловери Ксенії припустили, що її фотографував Еллерт і стали вимагати їхнє фото разом. Втім, були версії, що фото робив син актриси.

Нагадаємо, що про розрив з Олександром Еллертом Ксенія Мішина повідомила у середині липня. Вона назвала це рішення раптовим, але остаточним. Актриса сказала, що до неї прийшло розуміння — ця людина більше не повинна мати жодного відношення до її життя. Докладних пояснень розриву не було.

У той же час ведучий проекту «Холостячка» Григорій Решетник не виключав, що пара розлучилася, оскільки і Мішина, і Еллерт — люди емоційні. Якби вони були більш стриманими, то у них би все склалося.

До речі, нещодавно Олександр виклав у мережу ролик, створений з відео за участю Мішиної. Ним він привітав Ксенію з річницею їхнього знайомства, чим викликав масу запитань у фоловерів.

Фото Ксенії Мішиной із соціальних мереж.

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